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即市新聞

06/06/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》重要支持位不失守，後市仍可再升

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和顯著向淡。過去三個交易日，無論是恒指期貨或國指期貨，加權收市位
皆位於大戶加權平均開倉水平之上。根據經驗，港股大市於本月１５日前的整體走勢很大機會向
上。雖然上周四（２日）起大市持續回跌，進行整固，成交量變化顯示下跌動力並不配合跌勢，
換言之，跌勢應被視為早前運行的升浪過後的正常回吐；只要一些重要支持位失守，後市仍可再
升。
　　本欄近日將中線實際持貨量上調至高於５０％的水平，反映出對中期後市上升較有信心。至
於５０％的長線實際持貨量，則代表本欄認為好淡雙方勝負未分。待ＷＢＲ分析系統作出進一步
增持現貨的指示時，本欄便會將上述實際持貨量上調，以配合港股好友大戶於實力上高於對手的
最新形勢，以求於其後的預期升市中增大利潤。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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