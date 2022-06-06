《一周攻略－周進略》猜局方反應，易捕風捉影

《一周攻略》經過一個星期左右的沉澱，原來一鼓作氣的勇進，可能已經開始迎來了新的審

慎。

誠然，投資者對於全球各地央行遏止通脹的決心，應無太大懷疑，只是對於具體力度、時機

拿捏分寸是否恰當，卻沒有絕對把握。



＊方向人人同意，程度卻有爭議＊



這是大家的分歧所在。人人都知道要加息縮表退市，但真的要做，究竟執行程度如何，卻有

相當的爭議空間。

困難所在是，金融市場以至經濟活動的協調，可不是一板一眼，多少個百分比給力，便一定

有相對應的定量反應，甚麼連方向也不一定可以每次保證。

雖然，大量從學院畢業出來有正統計量訓練的經濟分析師或研究人員，幾乎指定動作便是上

述的表述，讓外界以為真的有如比準確的預測判斷方法。



＊市場參與者非被動＊



事實上，真正關鍵是市場參與者不會純粹被動地接受才作出反應，反而是主動預測並押注，

然後在不同程度的偏差中修正想法。

故此，政策制訂者以至執行者，既要考慮經濟變量之間長期平均的客觀關係，更要留意外界

對這些客觀關係的理解，可能跟其有明顯分別。



＊有套路則可預早反映＊



引伸而來，以至外界預期局方對事態發展的反應，可能跟局方的真正反應，有持續而非隨機

的偏差。而更重要的是，外界對於政策當局如何應對上述分別，究竟有何套路。

有套路，則可預早反映，水能載舟，亦能覆舟，局方刻意為之的期望管理做得好，可以讓政

策推動事半功倍，相反，忽略外界反應，又或期望管理進退失據，可以把原來大好形勢都斷送掉

，不可不察。



＊美聯儲落後外界程度非想像般高＊



觀乎目前美聯儲的動作，市場參與者信任程度仍然不低，在給出不同程度或情景的可能性下

，外界仍傾向讀取其平均，中間落墨，證明並不傾向押注往太極端或太偏離原有軌跡的選擇。

例如，以通脹的討論而言，視乎所用的通脹指標是哪一個，細心分析下，其實外界若明白局

方是以數據為決策之本，再加上有規則作為政策改變的約束，又有跟外界溝通的期望管理，則七

除八扣之下，其實局方表達的想法，跟目下外界平均預測，偏差存在，但程度不是太高，尤其與

上世紀７０年代或８０年代出現同樣高通脹的時候相比，如今已是貼近外界想法最多的了。



＊隨機因素易被過度重視＊



這一點有別於外界報道或評論所指，認為美聯儲嚴重落後形勢，反而印證，善於捕捉偏差擴

大或收窄的投資者，深知局方的能耐以及制肘，早於局方可以明言或正式轉向是便已押注。

如此一來，投資者面對的可不是簡單二分法，非黑即白的單邊市，反而要調整本身風險管理

，預視持續大區間震盪，當中走勢圖上的陷阱不少，單日大升大跌，最終令人無所適從的情形，

跟外界關注局方政策轉向，而過程中任何本來隨機性甚高但其實無足輕重的數據，都會受到不合

比例的重視，正好密切相呼應。簡言之，草木皆兵，捕風捉影。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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