《套期保值－蕭猷華》棉花價格創下１２年新高

《套期保值》供應鏈失衡，通脹高企，民生消費支出增加，「衣食住行」都受影響，燃料、

食品價格大幅攀升，美國期棉價格由２０２０年疫情爆發初期，每磅４５美仙升至上月的

１﹒５５美元，棉花供應緊張，需求強勁，美國為全球最大棉花出口國，截止５月２７日當周的

出口報告為３５萬包，創下１０星期最多，當中出口往中國的佔４０％，達１４萬包。中國對棉

花需求強勁，導致短短一年間期棉價格漲了超過一倍。

內地疫情好轉之下，對成衣需求增加，中國是全球最大服裝出口國之一，棉花價格高企，原

材料成本上漲，內地成衣製造廠面對巨大挑戰，既要增加產能，同時面對原材料價格急升。很多

國際品牌，不願消化額外的成本，導致紡織廠不得不獨立承受棉花上場壓力，為了降低成本，除

了省卻內部資源，有的使用更多合成原料，即聚脂纖維，以削減成本。

疫情後，需求復甦、燃料價格急升，運輸成本增加，棉花價格雖然升近歷史高位，但短期仍

會繼續上漲的可能性很大。美國最大棉花種植區德克薩斯州，佔該國總產量４０％，最近遭到炎

熱乾旱天氣影響，預計產量進一步減少。與此同時，印度也受到暴雨影響收成，棉花價格在５月

升至２０１１年以來最高。大宗商品價格高企，棉花價格短期難以回落。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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