《新股上市》ＳＰＡＣ公司Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ擬本周五掛牌

《經濟通通訊社６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）前高層衛哲為發起人之一的特殊目的收

購公司（ＳＰＡＣ）Ｖｉｓｉｏｎ Ｄｅａｌ（０７８２７）在港上市，發售Ａ類股份約１億股

，另發上市權證（０４８２７）５００５萬份，股份發行價每股１０港元，每２股獲發１份上市

權證，每１份權證可按行使價１１﹒５元換取１股，預計於本周五（１０日）掛牌買賣。上市聯

席保薦人花旗及海通國際。

該公司發售Ａ類股份將佔擴大後已發行股份總數的８０％。上市權證可換取合共最多

２５０２﹒５萬股Ａ類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數的２０％。

Ｖｉｓｉｏｎ Ｄｅａｌ在物色特殊目的收購公司併購目標時，擬重點關注專注於智能汽車

技術，或擁有供應鏈及跨境電子商務能力，使其能夠受益於國內消費升級趨勢的中國公司。該公

司承諾在上市日期起計１８個月內宣布特殊目的收購公司併購交易，且須於上市日期起計３０個

月內完成併購交易。

ＳＰＡＣ發起人為衛哲、ＤｅａｌＧｌｏｂｅ Ｌｔｄ及創富融資。衛哲為Ｖｉｓｉｏｎ

Ｄｅａｌ董事會主席兼執行董事，他是曾經在港上市的阿里巴巴網絡行政總裁。

為確保發售證券將不會向公眾人士出售或交易，Ａ類股份上市時及上市後，每手買賣單位的

價值須至少為１００萬元，因此，將以每手１１萬股進行買賣，按每股１０元的發行價計算，每

手買賣單位的初始價值為１１０萬元。上市權證將以每手買賣單位５﹒５萬份進行買賣。

（ｍｈ）



