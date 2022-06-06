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即市新聞

06/06/2022 08:25

《新股上市》ＳＰＡＣ公司Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ擬本周五掛牌

　　《經濟通通訊社６日專訊》阿里巴巴（０９９８８）前高層衛哲為發起人之一的特殊目的收
購公司（ＳＰＡＣ）Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ（０７８２７）在港上市，發售Ａ類股份約１億股
，另發上市權證（０４８２７）５００５萬份，股份發行價每股１０港元，每２股獲發１份上市
權證，每１份權證可按行使價１１﹒５元換取１股，預計於本周五（１０日）掛牌買賣。上市聯
席保薦人花旗及海通國際。
　　該公司發售Ａ類股份將佔擴大後已發行股份總數的８０％。上市權證可換取合共最多
２５０２﹒５萬股Ａ類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數的２０％。
　　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｄｅａｌ在物色特殊目的收購公司併購目標時，擬重點關注專注於智能汽車
技術，或擁有供應鏈及跨境電子商務能力，使其能夠受益於國內消費升級趨勢的中國公司。該公
司承諾在上市日期起計１８個月內宣布特殊目的收購公司併購交易，且須於上市日期起計３０個
月內完成併購交易。
　　ＳＰＡＣ發起人為衛哲、ＤｅａｌＧｌｏｂｅ　Ｌｔｄ及創富融資。衛哲為Ｖｉｓｉｏｎ　
Ｄｅａｌ董事會主席兼執行董事，他是曾經在港上市的阿里巴巴網絡行政總裁。
　　為確保發售證券將不會向公眾人士出售或交易，Ａ類股份上市時及上市後，每手買賣單位的
價值須至少為１００萬元，因此，將以每手１１萬股進行買賣，按每股１０元的發行價計算，每
手買賣單位的初始價值為１１０萬元。上市權證將以每手買賣單位５﹒５萬份進行買賣。
（ｍｈ）
　　

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