  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2022 08:26

港交所（００３８８）ＬＭＥ取消鎳交易遭索賠４﹒５６億美元

　　《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）全資附屬倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）和
ＬＭＥ　Ｃｌｅａｒ　Ｌｉｍｉｔｅｄ遭Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ及
Ｅｌｌｉｏｔｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ在英國提出司法覆核申索，索賠金額約　
４﹒５６億美元。ＬＭＥ管理層認為該申索毫無法律依據，ＬＭＥ將積極抗辯。
　　事緣今年３月７日（英國時間．下同）鎳市場價格出現顯著上升，然而ＬＭＥ認為截至當日
晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在３月８日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升，ＬＭＥ與
ＬＭＥ　Ｃｌｅａｒ商討後，決定於當日０８：１５起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於３月
８日００：００或之後執行的交易取消，暫停交易是因為鎳市場已出現失序的情況，而追溯性地
取消交易，是為了讓市場回到ＬＭＥ可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。ＬＭＥ鎳交易
其後於３月１６日在所有執行交易的場所恢復進行。
　　Ｅｌｌｉｏｔｔ擬挑戰有關實行及維持取消３月８日００：００或之後執行的鎳合約交易的
決定。Ｅｌｌｉｏｔｔ聲稱有關決定根據公法屬不合法，及構成侵犯原告人的人權。（ｍｈ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話06/06/2022
【陶觀天下】油價動盪　白宮認錯
人氣文章財經熱話06/06/2022
【虛幣世界】SOL發生故障幣價急挫，比特幣仍企於三萬關
人氣文章財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現　搶佔自動駕駛行業先機
人氣文章中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建　滬綜指四日累升2%
人氣文章財經熱話02/06/2022
遭剔出富時指數　恒隆恒地新世界急挫
人氣文章財經熱話02/06/2022
【除淨後急插】水泥股仍可持有？潘鐵珊：中長線仍安全！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金