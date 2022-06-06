港交所（００３８８）ＬＭＥ取消鎳交易遭索賠４﹒５６億美元

《經濟通通訊社６日專訊》港交所（００３８８）全資附屬倫敦金屬交易所（ＬＭＥ）和

ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ Ｌｉｍｉｔｅｄ遭Ｅｌｌｉｏｔｔ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ及

Ｅｌｌｉｏｔｔ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ在英國提出司法覆核申索，索賠金額約

４﹒５６億美元。ＬＭＥ管理層認為該申索毫無法律依據，ＬＭＥ將積極抗辯。

事緣今年３月７日（英國時間．下同）鎳市場價格出現顯著上升，然而ＬＭＥ認為截至當日

晚上收盤時的交易是有序進行。隨後在３月８日凌晨，鎳價格在短時間內大幅上升，ＬＭＥ與

ＬＭＥ Ｃｌｅａｒ商討後，決定於當日０８：１５起暫停所有鎳合約的交易，並將所有於３月

８日００：００或之後執行的交易取消，暫停交易是因為鎳市場已出現失序的情況，而追溯性地

取消交易，是為了讓市場回到ＬＭＥ可以確信市場是有序運作的最後一個時間點。ＬＭＥ鎳交易

其後於３月１６日在所有執行交易的場所恢復進行。

Ｅｌｌｉｏｔｔ擬挑戰有關實行及維持取消３月８日００：００或之後執行的鎳合約交易的

決定。Ｅｌｌｉｏｔｔ聲稱有關決定根據公法屬不合法，及構成侵犯原告人的人權。（ｍｈ）

