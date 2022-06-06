【國際要聞】美國副國務卿訪亞洲首站南韓，應對北韓核威脅

《經濟通通訊社６日專訊》美國國務卿舍曼當地時間周日（５日）啟程，展開為期９日的亞
洲訪問。她將於周一率先到訪南韓，周三參加美日韓３國副外長級會議，商討北韓核威脅及區域
安全問題。
由於舍曼出訪距總統拜登結束亞洲之行僅２周，顯示此行是跟進拜登與韓、日領袖會晤的成
果。她周三結束南韓之行後，會訪問菲律賓、越南和老撾，並於下周二返國。（ｊｆ）
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