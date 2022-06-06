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06/06/2022 18:39

《台股攻略－黃振宇》台股止跌回升，指數重上１６６００點關口

　　《台股攻略》台股今日（６日）由電子股領漲，蘋果概念股表現搶眼，大市最多升過１００
點，觀光股上揚，金融股回穩，加權指數收１６６０６點，升５３點，成交金額為新台幣
２１０２﹒８３　億元，三大法人合計淨買入新台幣７﹒５３億元。
　　電子權值股方面，台積電收新台幣５４０元，無起跌，市值險守新台幣１４　兆元；聯電高
收新台幣５２元，升超過２％；聯發科升０﹒８％，鴻海升１﹒３％。蘋果全球開發者大會
（ＷＷＤＣ）明日（７日）登場，光學元件廠大立光５月份收入回穩，受到資金追捧，股價升超
過８％。光學第二大廠玉晶光升１﹒６％，另外，資金亦提前追捧蘋果概念股，穩懋、玉晶光、
臻鼎－ＫＹ、景碩、嘉聯益、ＴＰＫ－ＫＹ及台光電均升１﹒１％至５﹒９％。台新金啟動與新
光金合併評估，金控企合併消息引發市場聯想，新光金一度漲停，終收新台幣９﹒８７元，升近
８％、台新金收新台幣１８元，升近３％，其他金控股普遍上揚，開發金、中信金、高雄銀及上
海商銀均升０﹒９％至１﹒６％。台灣振興觀光業方案即將啟動，當地邊境管制逐步放寬，持續
帶動觀光股表現造好，五福、富野、海灣、大略－ＫＹ、老爺知、劍湖山及新天地紛紛漲停；餐
飲及飯店股的六福漲停，易飛網迫近漲停，雲品、寒舍、美食－ＫＹ、洛碁及漢來美食均升
１﹒４％至６％。動態隨機存取記憶體（ＤＲＡＭ）大廠南亞科５　月受俄烏戰爭、通脹及中國
封控等因素影響，導致出貨量減少，其５月收入新台幣６１﹒９７億元，按年減１８﹒５％，創
１５個月新低。銅箔基板（ＣＣＬ）廠台光電公布５月收入為新台幣３４﹒８５億元，創同期新
高，按年增８﹒２％，在上海及昆山復工帶動下，集團預期今年第二季業績表現可望略優於首季
。聯茂５月收入為新台幣２４﹒５１億元，按年減８﹒２３％，累計前５月收入新台幣
１３３﹒８６億元，則按年增４﹒９６％。
　　隨著企業於本周將密集公布５月業績，以及端午連假期間，市場研究及調查機構「ＩＣ　
Ｉｎｓｉｇｈｔｓ」發表報告指今年全球半導體銷售額將有１１％成長率，料半導體股備受市場
關注。此外，台灣逐步放寬邊境管制，投資者亦可留意擁有觀光概念的旅行社及航空股。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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