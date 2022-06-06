《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖保歷加通道頂部前升勢受阻

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、非

必需性消費業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為商

湯（０００２０）、美團（０３６９０）與中海油（００８８３），可用作買入其相關認購權證

或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選

商湯、美團與理想汽車（０２０１５）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費業、原材料業與資訊科技業

。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海螺水泥

（００９１４）、海螺創業（００５８６）與中國建築（０３３１１），可用作奉買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則

宜首選海螺水泥、恒基地產（０００１２）與海螺創業。

剛公布了理想業績的美團帶動恒指揚升，友邦保險（０１２９９）、藥明生物

（０２２６９）與比亞迪股份（０１２１１）均為今早（６日）港股升市的主要功臣。恒指期貨

曾高見２１２６４，但未能升近小時圖保歷加通道頂部；由此可見，高位阻力依然不輕。

２１４１５仍為即市重要阻力位，好友須攻抵其上企穩，才能吸引更多買盤入市。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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