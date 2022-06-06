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即市新聞

06/06/2022 08:51

【虛幣世界】ＳＯＬ發生故障幣價急挫，比特幣仍企於三萬關

　　《經濟通通訊社６日專訊》消息指，Ｓｏｌａｎａ於本月２日開始發生故障，據官方解釋，
由於主網未能達成共識，因此造成約４﹒５小時的停機，目前已重啟叢集節點。不過，市場對於
此講法並不賣帳，ＳＯＬ幣最低曾見過３６美元，對比起早前均價約４５美元大跌兩成，目前市
場情緒仍然看跌，市場對於早前穩定幣事件仍未回魂，憂慮ＳＯＬ會否「複製翻版」。
　　而比特幣幣價仍企硬，新加坡加密交易公司ＱＣＰ　Ｃａｐｉｔａｌ表示，對於ＢＴＣ和
ＥＴＨ，目前的下跌，與２０２０年新冠病毒時的回吐相同，相信會在這超賣水平內，出現短期
反彈；在　２０１７年，ＢＴＣ和ＥＴＨ大約需要一年時間才能達到低谷，這意味著在價格出現
絕對底部之前，上行空間可能會受到限制。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報３００７０﹒６７元（美元．下同），升０﹒５１％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１８２２﹒８４元，升０﹒９２％；艾達幣報
０﹒５７６２元，升１﹒５３％；瑞波幣報０﹒３９７４元，升０﹒５１％。（ｕｌ）
　
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