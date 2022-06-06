《談國論企－黎偉成》中國須制對美政經科軍全盤新策

《談國論企》中國政府近期多番力促美國拜登政府，取消即將於２０２２年７及８月到期的

對華輸美商品霸道地單邊加徵關稅措施，惟美方遲遲未決，更傳出相當混亂的消息與不同意見，

可在相當程度顯示拜登一時間難改變對中國惡向劣行。建議中國政府宜從政治、經濟、科技、軍

事等多方面，重新全盤訂定對美的政策，特別是按歷史、現況為基礎評估、推斷，精準地作出具

前瞻性、可預見性的相關應變策略，爭取主動反制美帝。



＊要美方完全撤銷不合法理劣舉否則反制之＊



要指出者，為美國對華入口商品單方採取多項不合法理加徵關稅劣策，有兩項分別於

２０２２年７月６日及８月２３日到期，美國貿易代表辦公室於５月３日表示會就此「啟動法定

覆審程序，決定是否維持加徵的關稅措施」，但覆審了１個月和兩項劣策快到期，拜登至今顯然

沒有作出明確指示，乃失職失責之舉，因（Ｉ）對華輸入商品加徵關稅，乃特朗普霸道強行惡策

，但拜登未有如推翻特朗普退出《巴黎條約》而重謀再加入的在國際事務上積極舉措，仍然保留

特朗普對華貿易惡劣做法，情願失信於對中國國家主席習近平所作出的承諾。拜登可信嗎？

更大問題，為（ＩＩ）美國現任政府中之美國貿易代表、財政部、商務部等不同部門，有不

同官員對美國對華加徵關稅尚行措施的公開言談，居然是人言言殊，反映出其內部存在相當嚴重

的矛盾，和不同部門就其各自的不同利益，各爭其利。為甚麼有如斯重大分歧，而又難控？我看

這肯定是拜登領導乏力！

正正因為「陰毒王」拜登領導無方，故美國政府各個部門在施政上便缺乏協調、共識，各自

為政，這可從美國軍隊撤出阿富汗，居然事前毫不通知「盟友」，拜登迅表要「增兵」以保「撤

（美）僑」，而這次對華的貿易問題，同樣有混亂不堪惡態。

由是中國得重新檢討對美國的全盤政策，要更積極、主動定策以應對美方，重點有（一）特

別是對快將到期的美國單方對華輸美商品加徵關稅兩大項，策略是（１）這是美國作出的不合法

理的劣舉，必須撤銷，尤其是：此項落實兩年，對美國本身無甚好處，對華是不尊重，而不是有

個別美國官員之「輸打贏要」；否則，中國可以不理，繼續反制；（２）更重要的是原則問題，

拜登政府不應該如特朗普政府般自作主張，要與中方作出聯繫、磋商，以達致互相接受、互惠互

利的基本原則。

同樣的策略，亦可適用於多個方面，其中重點當然是（二）涉台的主權問題，中國要嚴厲警

告作為美國國務卿的布林肯。中國國家主席習近平直接警告拜登「台灣問題如果處理不好，將會

對兩國關係造成顛覆性影響」，布廝近期劣行，乃居然頻頻「有意無意」的「忽略」到，「一個

中國」的中美關係重要關鍵，乃異常劣質性者，需要有點教訓。

在（三）外交上，中國要反制拜登全面的圍堵，力圖封殺中國的國際空間。中國應以「一帶

一路」為主，團結第三世界國家，強化歐亞美洲諸國的聯繫合作，反制美帝。



＊嚴打美涉台涉港等劣行要強化全球多邊聯繫＊



更重要的，有（四）聯俄。陰毒王拜登推手搞弄出的烏克蘭惡局，讓所謂「北約」軍事組織

東移力逼俄羅斯，重覆「冷戰」，就是要對「不同意識形態」的俄羅斯作出「先滅」，實際就是

劍指中國，讓日趨末落的美帝作出「美國回來了」，此乃我早已提出中國要繼續聯俄之因。建議

中國更明確地聯俄，和積極主動團結世界各國。反制美帝！

我要一而再指出，美國政府、主要政黨以至頗多政客政棍近年行言到行，普遍暴露出反華、

壓華的險惡臉咀，並印證（１）民主黨人奧巴馬入主白宮所推出的「重返亞洲」，實際乃圍堵中

國的政策，到（２）共和黨人特朗普接任後，對華單邊採取的輸美商品加徵關稅、打壓科企等，

而（３）拜登更是「好話說盡，壞事做絕」，乃因：美國人眼紅中國。中國以「自力更生」、「

自主創新」的精神，配合所推出的「改革開放」政策逾四個年代，現今不僅已成為世界第二大經

濟體系，更重要的是高新科研與技術茁壯成長，及以「５Ｇ＋」為主的應用高技術遍地開花，和

平的崛起，仍使美國人感到「威脅」。

但中國現時面對的美國拜登政府，有點棘手，問題在於拜登是言而無信者。此可印證於：中

國國家主席習近平３月１８日應約同美國總統拜登作視頻通話中，回應的其中重點：「總統先生

剛才又重申，美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中

國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝擊」，最微妙之處，當然是習近平表示「對於你的這些

表態，我是十分重視的」，真客氣！但拜登一直反其道而為之，不要臉者，認真難對付！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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