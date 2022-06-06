《中概異動》績後美團高開近７％，首季虧損擴大至５７億人幣

《經濟通通訊社６日專訊》美團（０３６９０）上周公布業績，股價今天開市造好。現價升

６﹒５５％，報１９２元，該股成交約２５３萬股，涉資４﹒８５億元。

美團公布，截至２０２２年３月３１日止首季虧損擴大至５７﹒０３億元人民幣，而去年同

期虧損４８﹒４６億元，勝預期；按非國際財務報告準則計算，經調整虧損淨額為３５﹒８６億

元人民幣，而去年同期經調整虧損淨額為３８﹒９２億元人民幣。

期內，收入４６２﹒６９億元人民幣，按年升２５％，勝預期；按非國際財務報告準則計算

，經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損收窄至１８﹒４１億元人民幣，去年同期經調整ＥＢＩＴＤＡ虧損為

２３﹒８３億元人民幣。



＊美團首季餐飲外賣分部經營溢利升４１％＊



此外，美團同期餐飲外賣分部收入按年增長１７﹒４％至２４２億元人民幣；經營溢利按年

增加４１﹒３％至１６億元人民幣，經營利潤率上升至６﹒５％。到店、酒店及旅遊收入按年增

長１５﹒８％至７６億元人民幣；經營溢利按年增長２６﹒４％至３５億元人民幣；經營利潤率

為４５﹒６％。

新業務及其他收入按年增加４７％至１４５億元人民幣，主要受商品零售業務的擴張所驅動

；新業務及其他分部的經營虧損由２０２１年第四季度的１０２億元人民幣，減少至２０２２年

第一季度的９０億元人民幣，經營虧損率收窄至６２﹒３％，主要是由於商品零售業務更強的成

本控制及經營槓桿。

部分科技股開市都上升。阿里（０９９８８）升０﹒６％，報９２﹒８５元；騰訊

（００７００）升０﹒８４％，報３６２元；小米（０１８１０）無升跌，報１１﹒９６元。

現時，恒生指數報２１２８２，升２００點或升０﹒９５％，主板成交２８﹒２３億元。國

企指數報７３４７，升７９點或升１﹒１０％。恒生科技指數報４４７１，升７３點或升

１﹒６７％。

即月期指新報２１１２５，升１８１點，低水１５８點。即月國指期貨報７２７０，升６７

點，低水７７點。即月科指期貨新報４４８３，升６９點，高水１２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １９２元 升６﹒５５％

阿里（０９９８８） ９２﹒８５元 升０﹒６％

騰訊（００７００） ３６２元 升０﹒８４％

小米（０１８１０） １１﹒９６元 無升跌

京東集團（０９６１８） ２２９﹒２元 升３﹒５２％

快手（０１０２４） ８０﹒７元 升１％

微盟（０２０１３） ４﹒６９元 升１﹒５２％

知乎（０２３９０） ２３﹒７元 升１﹒９４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １９０元 升４﹒４％

萬國數據（０９６９８） ２８﹒８元 升５﹒３％

百度（０９８８８） １４３元 升２﹒８％

微博（０９８９８） １７３﹒２元 無升跌

網易（０９９９９） １６１﹒７元 升０﹒８７％

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（ｅｒ）

