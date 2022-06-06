《午市前瞻》恒指反彈目標２２５００，看好美團短線目標２２０元

《經濟通通訊社６日專訊》恒生指數半日收報２１３１１，升２２９點或１﹒０９％，主板

成交７０８﹒７６億元。恒生中國企業指數報７３６３，升９６點或１﹒３２％。恒生科技指數

報４５０２，升１０５點或２﹒３９％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）及比亞迪股份

（０１２１１）；美團收報１９２﹒９元，升１２﹒７元或７﹒０５％，成交５５﹒６７億元；

騰訊控股收報３６０﹒４元，升１﹒４元或０﹒３９％，成交３６﹒４６億元；比亞迪股份收報

２９９﹒２元，升１４﹒８元或５﹒２％，成交２１﹒４１億元。國指三大成交股份依次為美團

、騰訊控股及比亞迪股份。科指三大成交股份依次為美團、騰訊控股及阿里巴巴－ＳＷ

（０９９８８）；阿里巴巴－ＳＷ收報９３﹒３５元，升１﹒０５元或１﹒１４％，成交

１８﹒４２億元。



＊葉尚志：恒指企穩５０天線為重要指標＊



端午假期後的首個交易日，港股高開２００點報２１２８２，早段走勢靠穩。第一上海證券

首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，美股走勢雖較反覆，惟隨住恐慌指數逐步回落，或

反映市場正已消化了加息因素，相信美股短期潛在波動較小，減低港股受拖累的風險。

他續指，恒指自２月下旬開始受俄烏戰事、美國加息等因素拖累，惟近日都能企穩在５０天

線之上，是其中一個重要指標，預料港股正擺脫外圍不明朗因素的影響，短期處於穩中向好的格

局，反彈目標留意２２５００點。不過葉尚志仍然提醒投資者，宜留意本周中國及美國公布的通

脹數據。



＊美團核心業務增長成關鍵＊



重磅科技股美團（０３６９０）上周公布業績，首季虧損擴大至５７﹒０３億元人民幣，仍

優於市場預期；期內收入按年升２５％，亦優於預期。大行及券商紛紛調高美團目標價，當中麥

格理由１４３元升逾五成至２１６元，評級更由「中性」調高至「跑贏大市」。股價今天高開

６﹒５５％，早市一度升近８％，高見１９４﹒８元。

葉尚志表示，美團的外賣送餐為核心業務，同期有關業務分部收入及經營溢利按年均有增長

，令集團有條件及基礎發展新業務，對前景感到樂觀。他又指，美團在３月份跟隨大市下跌，股

價殺得太低，目前有業績帶動下逐步修正，短線目標２２０元。



＊比亞迪有望重上３２４元＊



除了美團，比亞迪（０１２１１）今天早段同樣造好，高開１﹒２７％，盤中曾升近５％，

高見２９９﹒８元。公司公布５月汽車銷量約１１﹒４９萬輛，按年升１﹒４８倍，全部來自新

能源汽車；期內汽車月產量約１１﹒８１萬輛，按年升１﹒４１倍。

葉尚志表示，即使內地在３至４月的疫情反彈，惟比亞迪銷量仍按年上升，反映公司生產線

相當完整，受零部件短缺影響亦較微。他續指，單計５月比亞迪累計升幅１８﹒７５％，為升幅

第二大的恒指成分股，短期強勢料仍會維持，並有望重上去年１０月的歷史高位３２４元。

（ｅｒ）

