【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６億人幣，買美團沽中移動

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指高開２００點，報２１２８２點。最高升６０９點報

２１６９１點，最低跌５２點報２１０３０點。恒指收報２１６５３點，升５７１點或

２﹒７１％。

按額度計算，北水全日淨流入２９﹒６億元人民幣，增加４７﹒６％。北水淨買入最多的個

股依次是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的

依次是中國移動（００９４１）、協鑫科技（０３８００）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交１３８５﹒１６億元增加３３﹒７％。其中港股通成交３３２﹒６億元，佔總成交

２４％。

摩根士丹利發表研究報告指，美團首季收入按年升２５％至４６３億元（人民幣．下同），

勝預期；經調整淨虧損為３６億元，較預期４４億元少，主要由於更好的核心盈利及新業務虧損

收窄。該行維持「增持」評級，目標價２４０港元。

美團升９﹒９３％報１９８﹒１元，北水淨買入５﹒１億元；藥明生物升１０﹒３５％報

６２﹒９元，北水淨買入４﹒７億元；快手升５﹒１３％報８４元，北水淨買入３﹒８億元。

中國移動跌０﹒１％報５０﹒５５元，北水淨賣出３﹒６億元；協鑫科技升１﹒７８％報

２﹒８６元，北水淨賣出２﹒７億元；中國海洋石油升１﹒３３％報１２﹒２元，北水淨賣出

２﹒５億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） ５﹒０８

藥明生物 （０２２６９） ４﹒７２

快手 （０１０２４） ３﹒８４

理想汽車 （０２０１５） ３﹒４２

比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒１４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －３﹒５９

協鑫科技 （０３８００） －２﹒７４

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒５４

中國海外發展 （００６８８） －２﹒２４

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