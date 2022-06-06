【北水炒Ｄ乜】淨流入２９﹒６億人幣，買美團沽中移動

《經濟通通訊社６日專訊》今日恒指高開２００點，報２１２８２點。最高升６０９點報
２１６９１點，最低跌５２點報２１０３０點。恒指收報２１６５３點，升５７１點或
２﹒７１％。
按額度計算，北水全日淨流入２９﹒６億元人民幣，增加４７﹒６％。北水淨買入最多的個
股依次是美團（０３６９０）、藥明生物（０２２６９）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的
依次是中國移動（００９４１）、協鑫科技（０３８００）、中國海洋石油（００８８３）。
主板成交１３８５﹒１６億元增加３３﹒７％。其中港股通成交３３２﹒６億元，佔總成交
２４％。
摩根士丹利發表研究報告指，美團首季收入按年升２５％至４６３億元（人民幣．下同），
勝預期；經調整淨虧損為３６億元，較預期４４億元少，主要由於更好的核心盈利及新業務虧損
收窄。該行維持「增持」評級，目標價２４０港元。
美團升９﹒９３％報１９８﹒１元，北水淨買入５﹒１億元；藥明生物升１０﹒３５％報
６２﹒９元，北水淨買入４﹒７億元；快手升５﹒１３％報８４元，北水淨買入３﹒８億元。
中國移動跌０﹒１％報５０﹒５５元，北水淨賣出３﹒６億元；協鑫科技升１﹒７８％報
２﹒８６元，北水淨賣出２﹒７億元；中國海洋石油升１﹒３３％報１２﹒２元，北水淨賣出
２﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） ５﹒０８
藥明生物 （０２２６９） ４﹒７２
快手 （０１０２４） ３﹒８４
理想汽車 （０２０１５） ３﹒４２
比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒１４
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －３﹒５９
協鑫科技 （０３８００） －２﹒７４
中國海洋石油 （００８８３） －２﹒５４
中國海外發展 （００６８８） －２﹒２４
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