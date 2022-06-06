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即市新聞

06/06/2022 15:44

《美元走勢－羅明立》英鎊若失守１﹒２４５０，將試１﹒２３

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３０﹒６１　１３０﹒８４　１３０﹒４３
　　歐元╱美元　１﹒０７２９　１﹒０７３６　１﹒０７１０
　　英鎊╱美元　１﹒２５２６　１﹒２５３０　１﹒２４７６
　　美元╱瑞郎　０﹒９６１８　０﹒９６２９　０﹒９６１２
　　美元╱港元　７﹒８４６１　７﹒８４６７　７﹒８４３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國５月非農就業數據好過預期，非農職位增加３９萬，高於市場估計的
３２﹒５萬，４月數據輕微向上修正至４３﹒６萬；５月失業率維持於３﹒６％，略高於預期；
時薪則按年增長５﹒２％，稍為回落但符合預期。聯儲局副主席布雷納德表示，如果到９月份仍
未有見到通脹數據回落，需求未見降溫的話，那麼再次大幅加息可能是合適的，暫時看不到局方
應暫停加息的理由。被視為立場較為溫和的副主席再次作出鷹派表述，美元再從５０天線反彈。
　
　　上周美匯在５０天的支持位及２０天的阻力之間反覆上落，美聯儲似乎會繼續收緊貨幣政策
，問題只是力度會否稍為放鬆；此外，市場仍然擔心美國經濟能否軟著陸，匯市缺乏清晰方向，
美匯短期仍會反覆，但可秤高一線，不妨低買。英鎊多次在１﹒２４５０附近見承接，但反彈幅
度有限，上方１﹒２６及１﹒２７分別有阻力，若失守１﹒２４５０，將下試１﹒２３。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２５５０　１﹒２４２０　１﹒２６００
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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