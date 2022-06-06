《美元走勢－羅明立》英鎊若失守１﹒２４５０，將試１﹒２３

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３０﹒６１ １３０﹒８４ １３０﹒４３

歐元╱美元 １﹒０７２９ １﹒０７３６ １﹒０７１０

英鎊╱美元 １﹒２５２６ １﹒２５３０ １﹒２４７６

美元╱瑞郎 ０﹒９６１８ ０﹒９６２９ ０﹒９６１２

美元╱港元 ７﹒８４６１ ７﹒８４６７ ７﹒８４３９

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《美元走勢》美國５月非農就業數據好過預期，非農職位增加３９萬，高於市場估計的

３２﹒５萬，４月數據輕微向上修正至４３﹒６萬；５月失業率維持於３﹒６％，略高於預期；

時薪則按年增長５﹒２％，稍為回落但符合預期。聯儲局副主席布雷納德表示，如果到９月份仍

未有見到通脹數據回落，需求未見降溫的話，那麼再次大幅加息可能是合適的，暫時看不到局方

應暫停加息的理由。被視為立場較為溫和的副主席再次作出鷹派表述，美元再從５０天線反彈。



上周美匯在５０天的支持位及２０天的阻力之間反覆上落，美聯儲似乎會繼續收緊貨幣政策

，問題只是力度會否稍為放鬆；此外，市場仍然擔心美國經濟能否軟著陸，匯市缺乏清晰方向，

美匯短期仍會反覆，但可秤高一線，不妨低買。英鎊多次在１﹒２４５０附近見承接，但反彈幅

度有限，上方１﹒２６及１﹒２７分別有阻力，若失守１﹒２４５０，將下試１﹒２３。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２５５０ １﹒２４２０ １﹒２６００

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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