煤氣（００００３）：未有回應會否再派紅股，８月加價幅度溫和

《經濟通通訊社６日專訊》香港中華煤氣（００００３）全年業績未有派發紅股，集團執行

董事、首席財務總裁暨公司秘書何漢明於網上會議未有正面回應會否再派紅股，但他表示，過去

１８個月環球出現許多不穩定因素，例如俄烏戰爭、中美貿易戰及新冠疫情等，而公司在

２００３年沙士疫情及２００８年金融海嘯時亦曾暫停派發紅股，提升股東回報為重要責任，但

認為提高股東回報時也要平衡市況。

集團常務董事暨執行董事黃維義表示，公司現時轉型至智慧能源及國內投資，認為作出每一

個改變都不容易，不過煤氣公司的文化就是要勇於面對轉變，為股東創造回報。他續指，國際能

源價格因為俄烏戰爭影響而推高，不過香港由於有調價機制，會較為穩定。



＊料今年本港燃氣銷量增長１﹒５％＊



至於煤氣將於８月起加價４﹒４％，黃維義指出，每次加價都是慎重考慮，也與環境局有溝

通，公司在考慮加價時已考慮到各方面因素，對於大部份家居及工商客戶的影響不大，認為加幅

算是比較溫和。

他續指，其實加價早應該在去年提出，但當時理解社會情況，一直延遲提交加價申請，因此

直至現時才加價。他續指，由於香港沒有燃氣的工業客戶，不過受惠於５月平均氣溫按年下跌

１﹒５度，今年上半年本港燃氣銷量按年增長１％，預期今年錄得大約１﹒５％增長，對比去年

全年為下跌１﹒５％。



＊正與環境局密切研究氫能發展＊



至於發展氫能方面，黃維義表示，相關發展將需要一段長時間，例如要考慮來源及綠色問題

，暫時未有管道運輸氫，需考慮多方面因素，不過香港的煤氣其實已有４９％成份是氫，只需於

管道抽取，可供巴士及船等交通工具使用，現正與環境局密切研究，同時由於是新能源，需要政

府落實相關新法例後才可大力發展。（ｃｗ）

