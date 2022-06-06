《本港經濟》５月ＰＭＩ升至５４﹒９，增長率創逾１１年新高

《經濟通通訊社６日專訊》標普全球最新ＰＭＩ數據顯示，經季節調整後，香港採購經理指

數（ＰＭＩ）由４月的５１﹒７進一步升至５月５４﹒９，反映私營經濟連續兩月擴張，並創下

２０１１年３月以來最佳增長率。



＊企業新接訂單逐漸回流＊



受惠於疫情回穩、疫限漸寬，企業的訂單需求和產出量於第二季中段增長加快。受訪業者表

示，發放消費券對本地業務具刺激作用。

數據顯示，隨著疫情回穩，企業新接的訂單逐漸回流，因此積極復產，並重新吸納人手，擴

充採購活動。此外，供應商交貨的拖延程度已較上月減慢，價格壓力亦見回落，而積壓工作，則

持續增多。至於營商情緒，整體保持樂觀。



＊整體營商情緒維持良好＊



標普全球市場財智經濟研究部副總監Ｊｉｎｇｙｉ Ｐａｎ表示，訂單需求和產出量同時彈

升，觸發就業和採購活動開展新一輪擴張。雖然來自中國內地的訂單需求依然受壓，但外銷市場

已一洗頹風。儘管防疫措施已然放寬，市場被抑壓的需求逐漸釋放出來，但價格和供應壓力並未

因此加劇，這誠為利好訊號，繼續表明香港特區經濟於第二季正在強勁復甦。近期走勢預告了營

商環境將進一步好轉，因此香港特區的整體營商情緒維持良好。



＊產出價格通脹率比上月放緩＊



調查資料顯示，原材料與運輸成本飆高，帶動了採購價格通脹。另一方面，企業基於通脹等

不同原因，調整了員工的薪酬。為減輕負擔，企業再度將部分成本轉嫁客戶；但不管投入成本，

還是產出價格的通脹率，都比上月放緩。

另外，企業５月持續看好未來的經營前景，但不及上月樂觀。受訪業者普遍期待，市場需求

隨著疫情緩解，可望進一步復甦。（ｃｌ）

