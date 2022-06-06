【新冠肺炎】東亞香港仔分行暫停服務，因一名員工初步確診

《經濟通通訊社６日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，由於香港仔分行一名員工初步確

診新冠病毒，該分行暫停服務，直至另行通告。該名員工最後上班日期為上周末（４日）。

為安全起見，東亞銀行會為上述分行進行全面清潔消毒。所有該分行的員工會根據當局的指

引進行病毒檢測，待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。（ｃｌ）

