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06/06/2022 11:33

【新冠肺炎】東亞香港仔分行暫停服務，因一名員工初步確診

　　《經濟通通訊社６日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，由於香港仔分行一名員工初步確
診新冠病毒，該分行暫停服務，直至另行通告。該名員工最後上班日期為上周末（４日）。
　　為安全起見，東亞銀行會為上述分行進行全面清潔消毒。所有該分行的員工會根據當局的指
引進行病毒檢測，待取得陰性結果後方可返回工作地點上班。（ｃｌ）

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