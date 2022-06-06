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即市新聞

06/06/2022 17:36

【夜期時段】即月期指最新報２１５８７點，跌１１點，低水６７點

　　《經濟通通訊社６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１５９４點，跌４點，低水６０點
，最新報２１５８７點，跌１１點，低水６７點，合約成交６５５張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７４６０點，跌６點，低水４０點，最新報７４５３點，跌
１３點，低水４７點，合約成交１４４張。

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