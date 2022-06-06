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即市新聞

06/06/2022 16:26

《小傳日記》信義玻璃排藍籌包尾，除淨前急跌嚇唔嚇倒你？

　　《小傳日記》當魚缸今日歡天喜地，信義玻璃（００８６８）就獨自傷悲！早段都唔係跌咁
多，晏晝番嚟就跌到傻，曾經跌超過７巴仙，最後排今日藍籌榜最尾。更慘嘅係，「信義系」股
票得佢一隻跌住收，信義玻璃心諗：好揀唔揀，點解會係我喎？
　　信義玻璃聽日除淨，可能就係因為咁而搞到今日股價謝晒。「除淨」係指除去權益，如果你
喺除淨日當日或之後先買，係唔會有收息權益。
　　有啲好「息」之徒諗住除淨前幾日衝入去炒，博賺息又賺價。但係，大家唔可以忽略一點：
除淨當日開市前，股票價格會有調整，當日開市價已經反映咗扣去嘅利息、送紅股等資產價值。
舉個例，如果Ａ上市公司收市價喺除淨日前一日係喺１０銀派息，假設派息５毫子畀小股東，咁
除淨日開市價就會扣咗５毫子，變成９﹒５銀喇。所以，除淨日前一日嘅收市價，同埋當日扣埋
利息後嘅開市價之間，一般會形成「除息裂口」。講到呢到，大家都大概知道點解除淨前夕嘅股
價波動咁大喇。
　　當然，相對外來環境、公司業績同發展等因素，除淨嘅影響範圍同時間會比較細，畀啲時間
股價消化派息後嘅影響，有啲股票都可以由跌轉升嘅。好似香港寬頻（０１３１０）咁，公司喺
５月１１號除淨，股價跌３﹒２６％，以一隻電訊股嚟講算跌得甘。點知，股價跌到５月１２號
後反彈兼連升７日，一個星期計升咗１４﹒９７％！所以，買收息股都要睇長啲，只係為咗攞一
次股息後離場嘅朋友就未必咁合適喇。
　　信義玻璃預期周息率有約７﹒５厘，係「信義系」股票之中最高。今日咁樣跌一跌，好大可
能受除淨影響啫。嚟緊新能源車會係主流，信義玻璃相信會從中受惠。只不過，有大行提到華北
地區玻璃行業需求唔好，產品價格持續下跌，唔少玻璃行業廠家蝕緊錢，而下游項目進展麻麻哋
，加工商接收嘅訂單唔多，加埋雨季就到，玻璃市場情緒可能繼續疲軟。揸住信義玻璃嘅朋友除
咗要睇住股息，亦要留意玻璃市場動向同價格走勢呀！請請！

《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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