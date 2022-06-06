  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/06/2022 16:12

【特區新班子】傳前大律師公會主席林定國接任律政司長

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《星島日報》引述消息報道，律政司司長鄭若驊將不會連任，
傳前大律師公會主席林定國接任律政司司長一職。
　　報道指，林定國剛正式辭任政務司司長辦公室轄下行政署的行政委員會主席，近日業內有傳
林定國開始推卻手頭上的案件，林定國回覆查詢時不作評論。（ｈｙ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪06/06/2022
【專訪】陶冬：耶倫認錯罕見　美經濟前景存疑（有片）
人氣文章財經熱話06/06/2022
【光伏股起動】新特能源突破20元　連敬涵料仲有兩成潛在升幅！
人氣文章財經熱話06/06/2022
美團季績勝預期大行紛升目標價　股價飆逾半成
人氣文章FOCUS06/06/2022
【FOCUS】約翰遜仕途迎考　英鎊恐同捲漩渦
人氣文章財經熱話06/06/2022
【銷售亮麗】比亞迪直逼300元　溫傑建議呢個位買入！
人氣文章財經熱話06/06/2022
《午市前瞻》恒指反彈目標22500 看好美團短線重上220元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金