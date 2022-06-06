【特區新班子】傳前大律師公會主席林定國接任律政司長

《經濟通通訊社６日專訊》據《星島日報》引述消息報道，律政司司長鄭若驊將不會連任，
傳前大律師公會主席林定國接任律政司司長一職。
報道指，林定國剛正式辭任政務司司長辦公室轄下行政署的行政委員會主席，近日業內有傳
林定國開始推卻手頭上的案件，林定國回覆查詢時不作評論。（ｈｙ）
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