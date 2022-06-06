【新冠肺炎】ＬＩＮＱ及Ｓｈｕｆｆｌｅ酒吧再多３１人染疫

《經濟通通訊社６日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中環酒吧群組再多３１

人染疫。

ＬＩＮＱ再多１５人染疫，累計共９３宗確診，年齡介乎１７至６０歲，３２人在５月２７

日到訪，５４人５月２８日到訪，９人在兩日都有到訪。Ｓｈｕｆｆｌｅ再多１６人染疫，累計

共１４名客人及２名員工確診，年齡介乎１８至４１歲，涉４７女３８男。

張竹君表示，初步就４５個ＬＩＮＱ的個案及２８個Ｓｈｕｆｆｌｅ的個案做基因分析後顯

示，並沒有Ｌ４５２Ｑ變異，料涉及本地流行病毒株。她又指，Ｚｅｎｔｒａｌ及Ｉｒｏｎ

ｆａｉｒｉｅｓ酒吧距離爆發已超過兩星期，若有顧客或員工最近檢測陽性，也難分辨是在社區

還是在酒吧感染，兩間酒吧的確診數字統計至昨日，中心已截數。



＊Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種再增兩宗＊



Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒ＢＡ﹒２﹒１２﹒１增加兩宗個案，一宗懷疑與麥當勞群組相關，

麥當勞群組居太古城翠湖臺鄱陽閣的一家人，曾於５月２９日到訪威靈頓街１５Ｂ咖啡店，該咖

啡店一名員工其後６月２日檢測陽性。另一宗涉麥當勞群組７０歲婦的居太古城高山台怡山閣家

人。（ｈｙ）

