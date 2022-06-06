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06/06/2022 16:45

【新冠肺炎】ＬＩＮＱ及Ｓｈｕｆｆｌｅ酒吧再多３１人染疫

　　《經濟通通訊社６日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中環酒吧群組再多３１
人染疫。
　　ＬＩＮＱ再多１５人染疫，累計共９３宗確診，年齡介乎１７至６０歲，３２人在５月２７
日到訪，５４人５月２８日到訪，９人在兩日都有到訪。Ｓｈｕｆｆｌｅ再多１６人染疫，累計
共１４名客人及２名員工確診，年齡介乎１８至４１歲，涉４７女３８男。
　　張竹君表示，初步就４５個ＬＩＮＱ的個案及２８個Ｓｈｕｆｆｌｅ的個案做基因分析後顯
示，並沒有Ｌ４５２Ｑ變異，料涉及本地流行病毒株。她又指，Ｚｅｎｔｒａｌ及Ｉｒｏｎ　
ｆａｉｒｉｅｓ酒吧距離爆發已超過兩星期，若有顧客或員工最近檢測陽性，也難分辨是在社區
還是在酒吧感染，兩間酒吧的確診數字統計至昨日，中心已截數。

＊Ｏｍｉｃｒｏｎ新變種再增兩宗＊

　　Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒ＢＡ﹒２﹒１２﹒１增加兩宗個案，一宗懷疑與麥當勞群組相關，
麥當勞群組居太古城翠湖臺鄱陽閣的一家人，曾於５月２９日到訪威靈頓街１５Ｂ咖啡店，該咖
啡店一名員工其後６月２日檢測陽性。另一宗涉麥當勞群組７０歲婦的居太古城高山台怡山閣家
人。（ｈｙ）

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