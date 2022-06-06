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即市新聞

06/06/2022 09:11

《真知灼見－溫灼培》不要質疑聯儲局加息意向

　　《真知灼見》美國公布的通脹數字肯定是本周的焦點之一。假如本周五（１０日）美國公布
的５月份年通脹率（ＣＰＩ）只是如市場預期般輕微回落至８﹒２％，這就沒甚麼值得興奮。從
美國３月的４０年高位８﹒５％通脹率，到４月８﹒３％，甚至可能到５月回落至８﹒２％，這
看似美國的通脹在趨勢上正朝向回落。但從另一角度分析，當拜登政府早於３月底便落實豁免內
地３００多項進口關稅，又從５月起每日釋放１００萬桶戰略石油儲備到市場以壓抑油價，加上
聯儲局３月及５月分別加了２５及５０基點息率，但如今美國的通脹仍只回落這一點點，大家反
而要擔心美國內在通脹究竟有多嚴重。
　
　　從紐約期油所見，其價格近周一直在１００美元之上，今早（６日）於亞洲市場報
１２０﹒４３美元。而由於美國天氣乾旱，缺乏水資源作頁岩氣的開採，美國天然氣價格已攀至
１３年高位。還有全球糧價亦一直處歷史高位。在這背景下要美國通脹顯著回落這似是不可能，
就是出現反彈也實在不奇怪。相信這正好解釋為何於上周當美國總統拜登與聯儲局主席鮑威爾會
面後，拜登高調指，控制通脹是聯儲局的首要任務原因。所以不要質疑聯儲局往後加息決心。這
亦是筆者暫繼續看強美元的原因。
　
　　除了通脹數字，本周二（７日）澳央行，周四（９日）歐央行將分別議息。澳央行加息２５
基點是意料中事。至於歐央行則預期繼續維持息率不變。由於歐洲的年通脹率並不低，高企
８﹒１％，如歐央行在貨幣政策上仍在等待，或會使市場失望，從而拋歐元。
《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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