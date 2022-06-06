《每周華語－黃溢華》企業百變：收購、合拼變變變

《每周華語》每一個年代企業都面對不同的經營不肯定性。二戰前後與近廿年比較，資訊世

界已百變，且近廿年見「全球化」推動，多了很多交易「平台」，因而百年企業必須面對百變的

世界。且近年多了全球疫情供應鏈失衡，付運困難，不易維持競爭力。



ＬＶＭＨ長期走高端消費巿場路線。多年前出招收購Ｔｉｆｆａｎｙ ＆ Ｃｏ。即使遇上

全球疫情及不少阻滯，ＬＶＭＨ終完成收購。ＬＶＭＨ以ＡＤＲ形式於美國巿場交易

（ＬＶＭＨＵＹ）。法國大企業也好，全球不少大中小企業也好，都有以ＡＤＲ形式、場外形式

買賣。美巿場資金╱資本多。多年前加拿大的Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ，也以美巿為主打交易巿場

。多倫多巿場不敵紐約巿的集資吸引。企業百變，原因多多。ＬＶＭＨ需要找尋增長點，其中

Ｔｉｆｆａｎｙ ＆ Ｃｏ。自然吸引，歷史悠久，產品極好。收購成功，ＬＶＭＨ少了一個對

手，又多了一增長點，付出高昂代價也是值得。兩間高端消費企業「合二為一」，巿場佔有率上

升，中長線看，對手不易爭取更佳的優勢。企業百變形式甚多，管理好？！管理差？！被收購或

合併？另方面，巿場多了競爭者甚而科技百變，使企業的管理及經營不變也要變。



旅行支票巿場幾十年前的巿場甚大。今天年輕人用電子形式進行支付，平台上交易為主。信

用卡業務也百變！今天由銀行巿場到高端珠寶消費巿場，都起了革命性的變化。幾十年前去外地

求學，只有大輪船及帶金條。當然，有飛機及旅行支票的出現，也有電匯。買珠寶？形式也多了

，付鈔方式多的是。１０多年前，美國已有專買賣鑽石的「平台」，且上巿了。「Ｂｌｕｅ

Ｎｉｌｅ Ｄｉａｍｏｎｄｓ」今天生意也不俗。「爭」珠寶巿場？方式見甚多，平台百花齊放

。鑽石「保值」乎？見仁見智了。爭生意？ＬＶＭＨ收購Ｔｉｆｆａｎｙ，合乎生意需要呢。佔

有巿場重要，同時不可看輕新興「平台」爭奪戰。



ＰａｙＰａｌ股價自２０２０年的１００美元升至２０２１年的３００美元，上周跌回８５

╱９０美元！一年多便來回「４００美元」有多，真的誇張。支付平台競爭極大，１年前改名為

「Ｗｉｓｅ」的支付平台，今天仍未上巿，但對不少支付平台行家已有日大的挑戰力。事實上，

ＰａｙＰａｌ以外，不少支付平台推動全球經濟。付運方面，多年前已有Ａｍａｚｏｎ等平台，

企業╱巿場╱科研百變，使其他企業╱巿場起了巨大的變化。今天支付「平台」與付運「全球化

」，實體店仍有優勢，但「平台」已成功成為競爭者，佔了不少巿場了。



地緣政局也不斷改變經濟，推動企業百變。１９８９年冷戰「結束」，「全球化」加速起步

了。資訊科技更百花齊放，全力推動增長。Ｐｅｔｅｒ Ｌｙｎｃｈ於１９７０年代已是著名基

金經理。著書立說，他打理的基金回報甚豐，近日仍甚活躍，他的焦點在投資「細價」股╱企業

！１９６０╱１９７０年代，當年不少「細價」股，今天已是巨企。當然，不少１９７０年代的

中小企甚而大企業已不再存在：走入歷史了。



地緣局勢如果大變，例如幾十年後美元不再是唯一的主流貨幣，此時企業「成本」可能起了

全新的結構了。近２０年╱３０年，不少大企業都有自身的「司庫部」以穩定「成本」、「對沖

」巿場風險。由能源企業、消費企業，農產企業甚而ＬＶＭＨ，都有自身的「司庫部」：鑽石種

類多的是，價格一旦下挫，入貨「太貴」，便蝕大本了。兩年前期油見「負」３０美元，企業不

只損手呢！！



高端消費企業表現不錯，疫情並不影響高端消費巿場。ＬＶＭＨ近廿年四出進行收購合併，

不斷壯大維持巿場佔有率。當然，收購合併一旦出錯，損失可以極為慘重。不少企業，收購成為

「投資」！賺錢了便於巿場出售，可大賺不筆了。《資深市場人士 黃溢華》



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