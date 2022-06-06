《地產人眼－盧展豪》太古坊平穩發展，尚欠突破契機

《地產人眼》繼早前鰂魚涌海裕街臨海地皮重新招標放售後，近日鰂魚涌商廈市場再傳出喜

訊，今年即將入伙的太古坊二座錄得大手成交，中信銀行（國際）租用該物業共６層，總樓面面

積達逾１３萬平方呎，若按面積計算，此為疫情後港島區的最大宗甲廈租務成交。正所謂百貨應

百客，各區甲廈各有捧場客，鰂魚涌太古坊發展多年，寫字樓環境理想，惟受限於地點隔涉，租

客群多為企業後勤，未來發展還看區內規劃。



早年太古地產將康和大廈及和域大廈，重建成總樓面面積約１００萬平方呎的太古坊二座，

並計劃於今年內落成入伙。繼早前瑞士私人銀行寶盛集團以呎租約５０元租用４層樓面，以及顧

問公司Ｂｏｓｔｏｎ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ以相若呎租租用上址逾２萬平方呎全層，近日中資

大企中信銀行亦由德宏大廈，同區遷至同屬太古地產旗下的太古坊二座，雖然租用樓面面積相若

，卻於質素「升呢」。



太古坊二座租務報捷，惟區內商廈市場多年來發展平穩，未見大躍進，此或與該區遠離市區

、交通配套未盡完善有關。而且該區規劃欠統一性，區內舊式住宅及工廈林立，由太古坊往返鐵

路站亦需途經多幢住宅，此或削弱了該區的商業價值，以致難以吸納更優質的租客群。近月灣仔

會展站通車，附近的商業活動及商廈交投亦隨之增加，加上灣仔鄰近金鐘及中環，灣仔北商廈或

成太古坊的競爭對手。



話說回來，早前曬太陽逾２０年的鰂魚涌海裕街臨海地皮獲招標放售，料可興建４０萬平方

呎綜合商業樓面，屬罕見大型土地供應。此地皮可飽覽２７０度維港海景，按土地規劃，此地將

發展成一幢辦公室大樓、四幢酒店大廈及兩層零售商舖平台，勢令鰂魚涌商業區進一步擴展。依

筆者看，此地或適合大型內地或外資企業購置作地區總部，卻更大機會是太古地產買來拓展其商

廈版圖。《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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