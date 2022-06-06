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即市新聞

06/06/2022 15:22

《樓市點評－汪敦敬》金融戰爭下聯繫匯率更具優勢

　　《樓市點評》人們往往都不知道危險正在身旁，也往往是忽略了其實機會就在眼前！

　　當人們都覺得戰爭是很遙遠的時候，俄烏戰爭就突然爆發了，這遠在歐洲的戰爭卻帶來了全
球性的高通脹！在量化貨幣多年的西方世界裏面，其實各國的經濟已充滿了泡沫，而普京今次正
正是利用能源及農產品等實物，將主導權從西方金融虛擬世界中搶回來！俄羅斯宣布天然氣要用
盧布來結帳不單只敗中求勝，更打破了美國的貨幣壟斷，未來美國更要面對人民幣及數碼人民幣
的衝擊。

　　西方的變遷還有金融世界後面的保護傘－－軍事霸權！中俄的高超音速導彈技術是搶得到重
要的優勢，俄國的鋯石導彈及中國的東風２１Ｄ等系列導彈同樣改變及顛覆了戰爭的主導性及模
式，２００３年當中國第一個太空人楊利偉出現的時候，很多人都取笑我們的航天技術比西方落
後５０年，但我當時認為重點是航天科技背後的導彈技術，也早在７年前，我認為東風２１Ｄ會
為航母為主的海軍戰術作出大改變的時候，一些人取笑我想得太天真。

　　香港就在這複雜的宏觀大局之下變得危機處處，但也機會重重！

　　以上結構性的大局，其實正配合西去東來的國際大局趨勢，香港在東西方角力中成為了戰場
的橋頭堡，也彰顯了香港金融中心地位的重要性，我們應該留意資金會否持續匯聚在香港，這影
響平息時代會否繼續。

　　很多人覺得香港當下的考驗就是聯繫匯率制度，聯繫匯率如果要改變，就要接受太多難以掌
握的變數了，當下聯繫匯率的優點我認為仍遠遠大於缺點。的確，聯繫匯率繼續運行，但香港又
沒有追隨美元加息的話，我們將會面對很多套息的活動，不過這點衝擊顯然不是新事物，我們在
過去幾年是承擔得起及應付得很好的。顯然，聯繫匯率的好處很多人都忽略的，因為港元與美元
掛勾的關係，其實間接是與人民幣掛勾的，只要我們掌握好人民幣與港元的匯價，其實就等於主
動掌握到人民幣與美元的兌換價值了，這點在過去的太平盛世重要，而在未來的互相全面對戰可
能更加重要，如果用這角度去看，香港是不應該改變聯繫匯率的，除非以上所說的有關價值消失
，聯繫匯率是一個重要的戰略價值。

　　只要香港市場逐步開放，各樣豪宅、工商項目在回復正常後會有個較大的幅度反彈，當然，
住宅尤其是豪宅近年已經完全是靠香港的「內循環」去消化，現在的香港其實是百廢待興，還看
下任特首如何有效迎接西去東來的大局了。《祥益地產總裁　汪敦敬》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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