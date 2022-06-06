《容我世說－張翠容》槍枝管制從五角大廈開始

《容我世說》自上月底德薩斯州校園槍擊案造成２１師生死亡慘劇後，跟著繼續發生多宗槍

擊屠殺事件，令人看得目瞪口呆。總統拜登也開口表示不得不管制槍枝，但如何抵抗影響力龐大

的槍枝公司？若要尋根究底，美國的軍工企業長期支配國家發展，令尚武文化根深蒂固。最重要

的是，這種尚武思維同時亦主導著美國的外交政策，令到美國成為全球最積極的戰爭發動者。遂

有人提出，槍枝管制必須從五角大廈（國防部所在）開始。



去年年底拜登簽署了２０２２財政年度價值７６８２億美元的國防支出的法案，比上一年度

增加約５％，這是美國國會參眾兩院民主黨人和共和黨人所達成的妥協。這樣看來，民主共和兩

黨雖對國內槍枝管制有不同意見，前者比後者較傾向管制，但對於提高軍事開支，雙方都有一致

共識。



諷刺的是，根據商業網Ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｉｎｓｉｄｅｒ揭露，當俄羅斯在２月２４日入

侵烏克蘭，有好些美國會議員及其家屬立刻炒賣因戰爭爆升的軍工股票，這包括眾院議長兼民主

黨元老佩洛西的丈夫。更諷刺的是，美國最大的軍火巨頭其實就是現任國防部長奧斯汀。原來他

上任前，曾是雷神公司的董事，有一段時間他負責代表雷神進行游說政府工作。



過去數月我們所看到的是，奧斯汀在五角大廈密會軍火商。至於拜登，他則頻頻探訪兵工廠

，向他們連聲道謝。白宮和軍火商不斷搭膊頭，國會不停炒賣軍工股，誰會理會俄羅斯核反制的

可能性？核戰已變得愈來愈實在，而美俄的豪賭把全人類命運都押上了。



戰爭是最燒錢的暴力，同時也是最賺錢的機會。現在，美國是世界最大的武器出口國，佔全

球武器銷售總額的３５％，超過俄羅斯和中國的總和。而她這樣到處輸出武器，對世界難免造成

影響。例如美國向沙地阿拉伯售賣大量軍火，令後者得以在也門延續戰事，這已導致也門國內近

５０萬人死亡，引發世上最嚴重的人道大災難。月前有６０個組織呼籲美國必須向沙地停止供應

武器。



此外，五角大廈至今在海外總共運營著７５０個軍事基地，並在８５個國家開展軍事行動，

而這些軍事行動正支撐著美國軍工企業的驚人擴張，以永續戰爭來獲取他們的永續發展，成為無

法控制的大怪獸。他們總是用上最理直氣壯的理由，來合理化其存在價值，就是捍衞國家安全和

世界霸主地位。



正所謂大有大做，細有細做。槍枝公司作為軍工複合體一部分，他們對美國國內宣稱要保衞

家園，便可以隨時讓子彈飛，其所帶來的傷亡雖不及美國跨國軍火商，但死在槍擊下的亡魂平均

每年也有接近二萬之多。



根據美國憲法第二修正案，現在美國允許人民擁有槍枝的權利與美國獨立戰爭的民兵有很大

關聯。其歷史可追溯到英國殖民者到北美開墾土地，與原住民因搶地發生衝突，前者遂拿起槍枝

自我組織民兵隊伍，並成為一種傳統。在美國，民兵的含義是每一個自由人都有權利和義務拿起

武器，保衛家園的自由、法律和秩序。



美國大約三百多個這樣的民兵武裝，遍布四十個州，其中勢力量大的是「愛國者民兵」，現

今已被極右翼騎劫。他們模仿軍隊的編制，購置槍支彈藥，製造爆炸物，經常進行軍事訓練和實

戰演習，隨時準備進行戰鬥，儼如一支法外私人軍隊。事實上，美國在外的軍事行動，很多時候

是僱用國內私人軍事保安公司，他們都與五角大廈有千絲萬絮的利益關係。



因此，如果五角大廈不放棄軍事擴張主義，要談槍枝管制實在不易，更何況不少政客都是雙

重標準，只停留喊喊話，卻遲遲不見實際果斷行動，相信拜登亦然。《資深新聞工作者╱戰地記

者 張翠容》



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