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06/06/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升４０４點子止兩連貶，報６﹒６６９１

　　《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６９１，較
上個交易日升４０４點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒７０９５。
　　美國５月非農就業數據遠優於預期，顯示就業狀況持續改善，為聯儲局繼續大幅加息提供依
據。美匯指數於上周五（２日）紐約尾盤上漲０﹒４％，至１０２﹒１６，盤中更觸及
１０２﹒２２，周線上漲約０﹒５％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒６６９１　－４０４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１５６１　　＋７８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１００６　－５５６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５００　　－５０﹒５０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒３３７５　－４００﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒８１１１　　－３４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒３４３５　　－８９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８５２０　－２６７﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒９３３４　－３５３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒３０３３　　＋４１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５７２　　＋３２﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒４５４９　＋１７８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３２７８　　＋５２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８７﹒４０００　＋１４９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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