【聚焦人幣】人幣中間價升４０４點子止兩連貶，報６﹒６６９１

《經濟通通訊社６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒６６９１，較

上個交易日升４０４點子，止步兩連貶，上個交易日報６﹒７０９５。

美國５月非農就業數據遠優於預期，顯示就業狀況持續改善，為聯儲局繼續大幅加息提供依

據。美匯指數於上周五（２日）紐約尾盤上漲０﹒４％，至１０２﹒１６，盤中更觸及

１０２﹒２２，周線上漲約０﹒５％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒６６９１ －４０４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１５６１ ＋７８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１００６ －５５６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５００ －５０﹒５０

１英鎊╱人民幣 ８﹒３３７５ －４００﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒８１１１ －３４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒３４３５ －８９﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８５２０ －２６７﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒９３３４ －３５３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒３０３３ ＋４１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５７２ ＋３２﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒４５４９ ＋１７８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３２７８ ＋５２﹒００

１人民幣╱韓元 １８７﹒４０００ ＋１４９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

