《鍾之日記》科企監管轉激勵，聞風起舞恒指揚

《鍾之日記》６月６日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



上周五（３日）美股表現反覆，市場就美國聯儲局會否進取地加息與否，意見有所分歧，預

期美股將繼續反覆。中港股市端午節休市期間，富時中國Ａ５０指數造好，內地端午消費亦顯示

恢復情況較好，市場傳出中國官方對互聯網公司的監管風暴已基本結束，科技部部長王志剛今日

回應近期一系列的激勵措施是否意味著去年對科技行業的監管限制有所放鬆時表示，任何一個政

府的管理都是激勵和約束兩個方面。最重要的是，要看它對我們的經濟社會發展正向效益到底有

多大，中國更多地是把激勵放在更重要的位置，相信企業家、企業能夠規範發展企業的同時，對

整個經濟社會、民生等方面作出更多積極正向的貢獻，這是最主要的標準。

《華爾街日報》最新報道稱，中國將結束對內地網約車龍頭滴滴出行的網絡安全審查，取消

停止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴出行的ＡＰＰ重回國內應用商店。滴滴

美股盤前曾飆高六成。另一曾被監管點名的內地整車物流信息平台滿幫集團盤前亦急彈２０％。



＊恒指收升２﹒７％＊



一眾科技股聞風起舞，帶動港股今日復市升近六百點。恒指高開２００點報２１２８２，隨

即掉頭向下，曾倒跌５２點低見２１０３０，內地股市造好帶動下，恒指最多升２７８點，見

２１３６０點半日高。中國監管機構將結束對滴滴出行和另外兩家在美國上市科技公司的網絡安

全審查，還準備最早於本周取消在新用戶方面的禁令。消息刺激港股午後升穿上午高位，尾市升

幅擴大，曾升６０９點，見２１６９１點全日高位。恒指最終收報２１６５３，升５７１點或

２﹒７％。大市全日成交１３８５﹒１６億元。

國指升２３２點或３﹒２％，報７４９９點。科指漲２０４點或４﹒６％，報４６０１點。

藥明生物（０２２６９）急升１０﹒４％，為表現最好藍籌；信義玻璃（００８６８）跌

６﹒１％，藍籌中表現最差。新世界發展（０００１７）獲富時羅素「轉軚」決定保留於旗下地

產指數，全日彈３﹒８％。



＊滬指重返３２００關，成交破萬億＊



雖然５月財新中國服務業ＰＭＩ升至４１﹒４，按月回升５﹒２個百分點，遜於市場預期的

４６，為２０２０年３月以來次低，但市場憧憬穩經濟政策進一步落實，加上資金入市托底，滬

深股市今早輕微高開後反復向上，滬綜指高開０﹒０５％後一度轉跌，但在資金大舉流入下反覆

向上，滬指收漲１﹒２８％，報３２３６﹒３７，站上３２００點，為４月１９日來首次，深成

指漲２﹒６６％，創業板指漲３﹒９２％。兩市超３７００股飄紅。端午節假期後，成交活躍，

外資今日流入１１２﹒５５億元人民幣，兩市成交破萬億，達１１１２６億元人民幣，為５月

１１日以來首次，按日增２４﹒８％。



＊中央轉風向激勵科技業，科指創２個月新高＊



國務院近期宣布提振經濟的措施，突出對科技行業的激勵，行業鬆綁之聲此起彼伏。科技部

部長王志剛最新表示，中國政府對該行業的監管，更多地是把激勵放在更重要的位置，此番論調

已與過去逾一年來的嚴厲監管截然不同。內地著名經濟學家李稻葵亦認為，中國官方對互聯網公

司的監管風暴已基本結束，又指未來政策的重點將是恢復投資者信心。

內地或停止對科技行業的監管整頓，資金立馬回流一眾低殘的科技龍頭股，科指今日大漲

４﹒６％，創下２個月新高。其中，快手（０１０２４）升５﹒１％，阿里（０９９８８）漲超

５％，京東集團（０９６１８）升４﹒７％，網易（０９９９９）升３％，騰訊（００７００）

升２﹒４％。

美團（０３６９０）首季業績勝預期，全日飆近１０％，收報１９８﹒１元。美團公布首季

收入按年升２５％至４６２﹒６９億元，好過預期的４５２﹒９９億元人民幣；列帳虧損

５７﹒０３億元人民幣，按年擴大１７﹒６％，但仍蝕少過預期；經調整損淨按年少７﹒８％至

３５﹒８６億元人民幣，好過預期的蝕４５﹒８５億元人民幣。



＊光伏股走高，新特能源升半成創７個月高＊



據《華爾街日報》引述消息人士指，美國總統拜登計劃暫停對太陽能進口徵收新關稅兩年，

允許美國從泰國、馬來西亞、柬埔寨和越南進口太陽能電池板，以重啟停滯不前的太陽能項目。

另外，另外《路透》引述消息指，拜登將在周一採取行政手段，尋求彌補太陽能電池板的供應缺

口，還將引入《國防生產法》，以貸款和撥款支持的方式促進美國未來的太陽能電池板以及其他

清潔能源技術的製造。

港股太陽能股走高，福萊特玻璃（０６８６５）飆升５﹒５％，信義光能（００９６８）升

５﹒３％，協鑫科技（０３８００）升１﹒８％，新特能源（０１７９９）升４﹒７％創７個月

高。不過龍源電力（００９１６）跌２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

