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06/06/2022 16:08

財政部：慶回歸下周三發首期人幣國債７５億，今年共發２３０億元

　　《經濟通通訊社６日專訊》財政部公布，經國務院批准，２０２２年財政部將在香港發行
２３０億元人民幣國債。人民幣國債分四期發行，規模分別為７５億元、５０億元、５５億元、
５０億元。
　　為慶祝香港特別行政區回歸２５周年，財政部定於下周三（１５日）發行首期人民幣國債，
包括２年期２５億元、３年期２５億元和５年期２５億元，具體發行安排將在香港金融管理局債
務工具中央結算系統（ＣＭＵ）公布。（ｃｔ）

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