【新冠肺炎】台灣新增近５﹒３萬宗本土確診，多１５１人死亡

《經濟通通訊社６日專訊》台灣本土確診個案回落至６萬宗以下，單日新增５２９９２宗新

冠本土確診，個案分布仍以新北市最多，本土確診有７７０３宗，其次為台中市，有７０３７宗

。另新增１５１宗死亡個案。

疫情指揮中心指揮官陳時中昨日（５日）視察疫苗接種中心時說，台灣疫情處於「高原期」

，預料會在星期五（１０日）出現逆轉，可望逐步降溫。（ｊｔ）

