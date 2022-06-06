【新冠肺炎】台灣新增近５﹒３萬宗本土確診，多１５１人死亡

《經濟通通訊社６日專訊》台灣本土確診個案回落至６萬宗以下，單日新增５２９９２宗新
冠本土確診，個案分布仍以新北市最多，本土確診有７７０３宗，其次為台中市，有７０３７宗
。另新增１５１宗死亡個案。
疫情指揮中心指揮官陳時中昨日（５日）視察疫苗接種中心時說，台灣疫情處於「高原期」
，預料會在星期五（１０日）出現逆轉，可望逐步降溫。（ｊｔ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|財經熱話06/06/2022
美團季績勝預期大行紛升目標價 股價飆逾半成
|FOCUS06/06/2022
【FOCUS】約翰遜仕途迎考 英鎊恐同捲漩渦
|財經熱話06/06/2022
【銷售亮麗】比亞迪直逼300元 溫傑建議呢個位買入！
|財經熱話06/06/2022
《午市前瞻》恒指反彈目標22500 看好美團短線重上220元
|開市Good Morning06/06/2022
溫傑：美團短期難返221元 科技股中長線首選騰訊
|大行報告06/06/2022
【大行炒D乜】美團績後獲大行唱好 邊間唱得最勁？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰