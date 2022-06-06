《海納智見－荀玉根》如何看今年外資入市節奏？

《海納智見》５月３１日北上資金淨流入１３８﹒６５億元，為今年以來外資單日淨流入的

最大規模，然而全年來看今年首５個月外資仍累計淨流出１２億元。回顧歷史，自２０１４年滬

港通開通至２０２１年北上資金每年都是淨流入Ａ股，即便是２０１８年Ａ股整體市場環境較弱

，外部又存在中美關係緊張因素，但全年陸股通依然淨流入近３０００億元，對比之下今年外資

配置Ａ股的力度已明顯較弱。



今年以來外資淨流出背後主要源於３月俄烏衝突，導致該月累計淨流出約４５０億元。隨著

外圍因素逐漸消退，４月以來外資已開始明顯回流Ａ股，今年４－５月北上資金淨流入規模分別

為６３及１６９億元。其實在過去外資階段性大幅撤出Ａ股的現象也曾多次發生：例如１５年７

月時隨著Ａ股去槓桿後牛市終結，當月外資也大幅流出了逾３００億元；到了１５年１０月至

１２月時市場對美聯儲加息的預期不斷升溫，外資也整體淨流出了２６０億元；此後在１８年

１０月時美股經歷了較為明顯的下跌，當月外資淨流出Ａ股的最大規模也接近２００億元；隨後

１９年４－５月時中美貿易摩擦再起波瀾，當時陸股通兩個月累計流出逾７００億元；２０年２

－３月受疫情影響，Ａ股經歷了有史以來規模最大的外資淨流出，２０年２月２１日至３月２３

日期間陸股通淨流出規模近１１００億元；而２０年９月時ＴｉｋＴｏｋ和微信在美被封禁的風

波再起，中美關係趨於緊張，外資單月再次淨流出逾３００億元。



對比過去外資淨流入規模和同期Ａ股各大指數的漲跌幅，可以發現兩者的相關性其實並不強

，但今年以來Ａ股的走勢和外資的相關性明顯較高，這背後主要源於目前市場的增量資金匱乏，

因此外資入市的影響被放大。１９－２１年過去三年裏偏股型基金的大量發行為Ａ股市場提供了

源源不斷的增量資金，因此外資的影響相對較小，北上資金單日淨流入規模和上證綜合指數（滬

深３００指數）當日漲跌幅的相關係數僅為０﹒５０（０﹒５４）。到了今年公募基金發行明顯

縮量，今年１－２月外資單日淨流入規模和上證綜合指數（滬深３００指數）的相關係數提升至

０﹒５１（０﹒５８），３月以來該相關係數已進一步提升至０﹒６３（０﹒６６）。



部分投資者或擔心後續美聯儲加息、人民幣若進一步貶值將引發Ａ股外資再次流出。其實

１４年１１月陸股通開通以來中美利差和北上資金流入規模的滾動三個月相關係數均值為０﹒０

；同時在資金與人民幣匯率之間的相關性，數據顯示北上資金月度流入規模和人民幣月度升值幅

度的相關係數僅為０﹒３２。由此可見無論是美聯儲加息引發的中美利差收窄，還是人民幣貶值

，與北上資金之間的相關性均較弱。



實際上，目前Ａ股在全球投資組合裏的佔比依然還很低，２０２１年中國ＧＤＰ在全球的佔

比達到１８％，２０２０年Ａ股上市公司市值在全球資本市場的佔比已經達到１３％，而

ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ全球市場指數裏Ａ股的權重僅約為０﹒４％，未來提升空間還很大。此外，

觀乎全球大型投資機構的持倉，例如挪威央行投資管理公司是全球最大的主權基金之一，根據其

最新披露的數據，中國上市公司在其股票投資組合中佔比僅為３﹒８％。未來隨著中國經濟在全

球的重要性迅速提升，中長期視角下外資仍將持續流入Ａ股。



風險提示：歷史規律不代表未來。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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