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即市新聞

06/06/2022 10:20

《股林淘金－林家亨》需要審慎的時候便需要審慎

　　《股林淘金》５月２７日，筆者在《經濟通》的文章大題是：需要貪心時便要貪心，講的是
比亞迪（０１２１１），當日比亞迪的走勢是先高後低，一開市裂口衝上２７０元，見高之後便
回吐至２６４﹒４元，形成一個倒掛十字星，走勢似乎有告一段落之感覺，但筆者為文表示，現
價雖然距離５月１０日我及客戶買入２０７﹒８元時有３０％利潤，但仍然是低於筆者的預期。
故此不準備食糊，表示必須要待創出今年新高２７９﹒６元以上後，才會考慮將短線貨食糊，但
長線貨仍然是維持金九銀十３３０元以上的樂觀看法。
　　比亞迪上周連續兩天衝上２８０元之後，氣勢如虹。但這個升幅，早已是我們預期之內，因
為在５月１６日我在《經濟通》文章之中，已表示５月份比亞迪推出兩款新車產品，乃出自世界
頂級設計師Ｗｏｌｆｇａｎｇ　Ｅｇｇｅｒ，ＪｕａｎＭａ　Ｌｏｐｅｚ，Ｍｉｃｈｅｌｅ　
Ｄｏｍｅｎｉｃｏ之手，品質及顏值是毋庸置疑的，所以我認為５月份的銷售數字會再創新高紀
錄的！但由於現價已經比５月１０日買入的時候升福達４０％，我和我的客戶真的忍不住要食糊
了！現時我的態度是轉趨審慎的。老實說我作為一個ｏｕｔｓｉｄｅｒ都已經猜測得到比亞迪５
月份銷售一定會再創新高紀錄，難道ｉｎｓｉｄｅｒ及大戶們不也早知道嗎？所以我寧願在獲利
之後，等調整之後再吼位重新買入！而下一次的浪頂應該遠在３３０元之上！
《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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