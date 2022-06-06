【大國博弈】解放軍被指騷擾加國軍機作業，中國稱加方有挑釁行為

《經濟通通訊社６日專訊》加拿大武裝部隊上周發表聲明指，於４月２６日至５月２６日，

加拿大皇家空軍巡邏機在國際水域執行聯合國監控北韓的任務期間，遭到中國解放軍戰機頻繁騷

擾，聲明批評中國空軍不遵守國際航空安全規範，並對加拿大空軍作出不專業的互動，使加方空

軍的安全受到威脅，有時加拿大巡邏機不得不改變飛行路線，避免與中方戰機發生潛在碰撞。對

此，中國國防部新聞發言人吳謙回應稱，加拿大軍機以執行聯合國安理會決議為借口，加大對中

方抵近偵察並挑釁，危害中國國家安全，危及雙方一線人員安全，中方對此表示堅決反對。

針對加方挑釁行為和不友好、不專業的操作，中國軍隊迅速採取有理有力、安全專業的處置

措施，並通過外交渠道向加方提出了嚴正交涉。中方敦促加方正視事態的嚴重性，嚴格約束一線

部隊，不得實施任何冒險挑釁行為，否則由此引發的一切嚴重後果由加方承擔。

不過，根據加媒引述加拿大軍方消息人士的說法，中國戰機自去年聖誕開始已經進行了超過

６０次類似的攔截行為，其中超過２０次被認為是「非常危險」。報道提及，中方戰機經常在加

拿大巡邏機２０至１００英尺的位置飛行，接近程度足以讓加方機師可以看到中國機師。加拿大

政府曾就事件向北京發出外交抗議，但沒有獲得回應，情況也沒有獲得改善。（ｗｌ）

