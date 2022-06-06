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即市新聞

06/06/2022 16:15

【中概焦點】滴滴盤前飆六成，外電稱監管將結束對其網絡安全審查

　　《經濟通通訊社６日專訊》據《華爾街日報》最新報道稱，中國將結束對內地網約車龍頭滴
滴出行的網絡安全審查，取消停止新用戶註冊的禁令，當局還準備最早於本周允許滴滴出行的
ＡＰＰ重回國內應用商店。滴滴於周一美股盤前曾飆高六成，現仍漲５０％，報２﹒８美元。另
一曾被監管點名的內地整車物流信息平台滿幫集團盤前亦急彈２０％。
　　為完成網絡安全審查和整改，滴滴出行上月２３日召開臨時股東大會通過自願除牌方案。滴
滴稱，計劃在６月２日或之後向美國證交會（ＳＥＣ）提交２５號表格，申請從紐約證券交易所
退市，預計表格會在提交後１０日左右生效。
　　滴滴去年６月３０日以１４美元發行價在紐交所上市，以此計算，市值６７０億美元（約
５２２６億港元），上市初期一度升至１８﹒０１美元即市高位，市值高見８７４億美元（約
６８１７億港元），但上市僅一星期，滴滴出行應用程式被中國監管批評「嚴重違規收集使用個
人信息」，須從內地應用商店下架並停止新用戶註冊。此後滴滴股價一路下瀉，市值上市初高位
最多蒸發逾九成。
　　國務院近期宣布提振經濟的措施，突出對科技行業的激勵，行業鬆綁之聲此起彼伏。科技部
部長王志剛最新表示，中國政府對該行業的監管，更多地是把激勵放在更重要的位置，此番論調
已與過去逾一年來的嚴厲監管截然不同。內地著名經濟學家李稻葵亦認為，中國官方對互聯網公
司的監管風暴已基本結束，又指未來政策的重點將是恢復投資者信心。（ｗｌ）

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