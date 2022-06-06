【聚焦數據】５月財新服務業ＰＭＩ回升至４１﹒４，仍遠低預期

《經濟通通訊社６日專訊》由於疫情緩解、相關防疫措施逐漸放鬆，５月財新中國通用服務

業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得４１﹒４，較４月回升５﹒２個百分點，為２０２０年３

月以來次低，低於市場預期的４６，顯示服務業企業生產經營活動仍受疫情影響，但衝擊程度有

所放緩。

此前公布的５月財新中國製造業ＰＭＩ回升２﹒１個百分點至４８﹒１；兩大行業ＰＭＩ同

時回升，拉動財新中國綜合ＰＭＩ回升５個百分點至４２﹒２，仍連續三個月呈收縮態勢。



＊服務業外需連續五個月呈收縮態勢＊



從分項數據看，服務業供求繼續收縮，需求略好於供給。５月服務業經營活動指數和新訂單

指數均從４月低點回升，但仍低於榮枯線，均為２０２０年３月來次低。受調查企業反映，經營

活動減少與最近因國內疫情抬頭而采取的臨時關停、出行限制等防控措施有關；同時疫情抑制了

顧客需求，顧客數量減少。服務業外需連續五個月呈收縮態勢，主要是受疫情防控措施特別是旅

行限制的影響。

與服務業供需邊際改善相反，就業情況繼續惡化。５月服務業就業指數在收縮區間下降至

２０２１年３月以來最低，反映疫情影響正逐漸傳導至就業市場，企業增加用工意願較低。疫情

防控措施和用工減少影響企業清理積壓業務，５月服務業積壓業務量進一步升高，創２０２０年

３月以來最高。



＊企業普遍認為將出現強勁復甦＊



服務業成本繼續上揚，帶動銷售價格由降轉升。５月服務業投入價格指數持續位於擴張區間

，但擴張率小幅回落至２０２１年９月來最低，出廠價格指數重回榮枯線以上。據企業反映，人

工、原料、食品、能源，尤其是運輸費用漲價，帶動經營成本上升，因此企業通過調整收費水平

來應對成本壓力。

５月服務業經營預期指數升至近三個月最高，但仍低於長期均值。企業對前景感到樂觀，普

遍認為疫情結束後將出現強勁復甦，業務將趨於正常；但也有企業擔心海內外疫情可能復發，對

業務造成衝擊。



＊本輪疫情對經濟的負面影響或超過２０２０年＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年５月多地局部疫情持續，製造業、服務業景氣

度邊際改善但仍位於收縮區間。製造業景氣度好於服務業，需求略強於供給。疫情對市場供求的

負面影響已傳導至就業端，供應鏈受阻、物流時間延長問題未能得到徹底改善。企業成本端壓力

也依然較大。本輪疫情對經濟的負面影響或超過２０２０年。

政策層面，他認為，保證就業和物流通常是重中之重。打通產業鏈、供應鏈堵點，推動復工

復產，有助於穩定市場主體、提供就業保證。此外，幫扶紓困政策不應只限於供給側，對受疫情

影響收入下降人員的補貼亦應提上日程。（ｃａ）

