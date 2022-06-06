【ＦＯＣＵＳ】約翰遜仕途迎考，英鎊恐同捲漩渦

【ＦＯＣＵＳ】是禍躲不過。就「派對門」數度致歉的英國首相約翰遜，６月或迎來仕途最

猛烈風暴－－保守黨內「倒戈分子」集結的不信任投票，一觸即發最快就在本周。面對出席女王

白金禧慶典時的噓聲、創４０年新高的國內通脹、大概率失落的兩個國會補選議席……約翰遜一

邊繼續力撐烏克蘭，另一邊擬揭盅醫療、房屋重大政策反擊。



＊黨內不信任投票，或達門檻＊



一連四日的白金禧慶典歡聲落幕，唐寧街１０號上空的陰雲再密布。隨著國會下議院即將結

束休會，約翰遜會否如前任文翠珊２０１８年１２月般，直面黨內不信任投票，懸念系於「

１９２２委員

會（保守黨下議院黨團）」主席Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ手中，是否真的有傳言中「至少５４

封」倒戈信。

為何是５４封？根據規程，觸發不信任投票的門檻為全體３５９名保守黨議員的１５％。政

壇耳語

就指，已提交不信任信的議員甚至高達６７人；一旦Ｇｒａｈａｍ Ｂｒａｄｙ完成清點確認，

不信任投票最

快將於周三（８日）舉行。如想在投票中過關，約翰遜須有至少一半黨友、即１８０人保駕。

為了確保將約翰遜拖下馬，「倒戈分子」據報另一計劃是等到本月２３日的

Ｗａｋｅｆｉｅｌｄ及

Ｔｉｖｅｒｔｏｎ ａｎｄ Ｈｏｎｉｔｏｎ兩個國會補選議席塵埃落定後，因屆時若保守黨兩

席盡失，約翰遜勢面

對更大的逼宮壓力。



＊「東山再起之王」醞釀反擊＊



不過，有「Ｋｉｎｇ ｏｆ ｃｏｍｅｂａｃｋｓ（東山再起之王）」之稱的約翰遜，顯然

不是吃素的。就在「

北極熊」普京周日警告歐美勿向基輔提供長程導彈，否則「將打擊之前沒打擊過的目標」之際

，英國仍決定向烏克蘭運送射程可達５０英里的跟踪式Ｍ２７０遠程火箭炮。

另一邊廂，為了反擊「倒戈分子」以及工黨對「生活成本危機」的指控，約翰遜預期本周

將宣布ＮＨＳ（國民保健制度）「有史以來最大的追趕計劃」，減少因疫情導致的就診輪候時間

；亦

預期將揭盅新版「置業權（Ｒｉｇｈｔ ｔｏ Ｂｕｙ）計劃」，令英格蘭２５０萬租戶以優惠

價購入公營房

屋。

一頭不羈金髮的約翰遜，能否瀟灑度過本月的風暴？保守黨後繼乏人似乎為他提供另一底

氣。被視作最有可能的繼任者財相辛偉誠（Ｒｉｓｈｉ Ｓｕｎａｋ），近期同陷入妻子不恰當

避稅爭議。

約翰遜仕途忐忑，捲入漩渦的恐還包括過去一年跌跌不休的英鎊。回想２０１８年底文翠珊

遭

逼宮時，英鎊不跌反升；但今次的情況或許不同，因英國經濟現時正面臨「滯漲」風險，政治

不安恐將加劇美銀口中的英鎊兌美元「失寵」。

