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即市新聞

06/06/2022 10:03

《融天納地－溫天納》中央經濟政策有效對沖負面影響

　　《融天納地》對內地經濟而言，受制於早前全國疫情散發的挑戰，生產及消費供需兩方的增
長受壓，而且疫情對投資和消費預期也帶來挑戰，壓力存在。中央經濟政策持續出台，對沖疫情
對經濟的影響。隨著疫情好轉，進出口同比增長速度均將有所回升，但環球需求擴張同步存在挑
戰。因得益於穩增長政策，進口同比增長速度有望持續改善，不過淨出口對經濟增長的拉動力則
有所下降。針對投資領域，基建投資將繼續成為投資增長的重要引擎，製造業投資增長速度則受
制於民營經濟預期轉弱，短期房地產投資亦屬挑戰。而在消費領域，需要留意失業率以及收入增
長速度所帶來的壓抑作用。筆者認為，可參考２０２０年疫情後的數據型態，消費數據的復甦將
慢於投資和生產。在生產方領域，內地５月份一系列物流政策落實，減輕了供應鏈緊張所帶來的
影響，但生產若要完全恢復正常，估計需等到６月中之後。
　
　　就通脹形勢，ＣＰＩ往上走而ＰＰＩ往下走的趨勢持續，當中食品價格環比增長速度強於預
期，刺激ＣＰＩ同比增長速度。國際定價商品價格仍環比上揚，亦導致ＰＰＩ同比增長速度下跌
較為緩慢。展望趨勢，自５月份開始，內地食用農產品批發價格持續下跌，５月份ＣＰＩ同比增
長速度或略呈現短暫的小幅度下跌。與此同時，內地若干商品價格指數高位滯漲，當中黑色指數
明顯下跌，緩衝了部分價格因素上升的影響，進而令５月份ＰＰＩ呈現持續下跌。
　
　　就內地政策而言，不能低估中央政府穩增長的作用，亦不能低估穩增長的決心。投資市場需
要對後續政策的效用具備耐心。針對貨幣政策，相對以往的整體政策，針對性的結構政策為目前
至未來一段時期內調控的重點。在財政政策方面，特別國債發行的機會以及國有企業擴大有效投
資，所帶來的支撐作用值得關注。《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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