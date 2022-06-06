《匯市一周－徐惠芳》觀望美國ＣＰＩ及歐洲議息，外幣整固

《匯市一周》展望本周，市場關注周五（１０日）公布的美國消費物價指數（ＣＰＩ），料

５月ＣＰＩ按年升８﹒３％，４月核心ＣＰＩ按年升５﹒９％，連續第３個月回落。歐洲央行本

周舉行議息會議，全球央行開始加息應付高通脹，歐洲央行相對落後，市場預期，歐央行本次會

議會清楚表明第三季開始加息的決心。



石油出口國組織與盟友（ＯＰＥＣ＋）加快增產，但油價仍然上揚，布蘭特油價升近每桶

１２０美元。市場揣測，美國總統拜登與沙地阿拉伯王儲穆罕默德會否落實會面。



美聯儲今年已經將利率提高了０﹒７５個百分點，美國聯儲局計劃，本月和下月各加息

０﹒５厘，市場正預期，９月有８５％機會再加息０﹒５厘。克利夫蘭聯儲總裁梅斯特說，未看

到通脹見頂證據，支持聯儲局未來數月連續加息，不認為當局９月需要暫停加息。



美國勞工部５月非農業職位增３９萬個，預期增３２﹒５萬；失業率３﹒６％，預期

３﹒５％。５月服務業ＰＭＩ終值報５３﹒４，初值５３﹒５。ＩＳＭ非製造業指數報５５﹒９

，預期５６﹒４，上月５７﹒１。



觀望本周美國公布５月ＣＰＩ報告，或看到美國通脹水平是否受控，投資者對於通脹降溫抱

有期待，而ＣＰＩ年率有望連續兩個月自高位回落，聯儲局加息步伐或放緩。若通脹符合預期，

美元可能還會返回１０１或下方甚至看１００﹒５０水平。



歐洲央行周四（９日）議息，這次歐洲央行可能明確指出，７月份加息至少２５至５０基點

，不過利率上調前景已經大部分被消化，若歐元升幅擴大，需要央行提供更加鷹派的立場，繼而

挑戰１﹒０８關口。反之，歐元兌美元繼續尋底看１﹒０５水平。



德國公布，５月製造業ＰＭＩ終值為５４﹒８，預期為５４﹒７；４月實際零售銷售月率為

－５﹒４％，預期為０﹒０％；年率為－０﹒４％，預期為４﹒０％。歐元周一亞市，在

１﹒０７２０水平整固，下方支持１﹒０６２０、１﹒０５４０，上方阻力１﹒０７６０、

１﹒０８２０。



澳洲聯儲銀行周二（７日）議息，市場預期，本次會加息４０基點，最新零售銷售數據超預

期，加上通脹維持高位，為收緊政策鋪路。若議息會後聲明說明這點，澳元有望擴大自５月中旬

以來的上行趨勢，升穿上周０﹒７２８０高位，挑戰０﹒７３５０。



英國公布，５月Ｎａｔｉｏｎｗｉｄｅ房價指數年率為１１﹒２％，預期為１０﹒５％；月

率為０﹒９％，預期為０﹒６％。路透調查顯示，英國公司預計未來三個月幾乎不會有任何增長

，創２０２１年２月以來最悲觀前景，料未來增長而非收縮的企業比例僅相差１個百分點，大多

數消費服務公司預計，未來三個月的銷售額將下降。英鎊周一亞市，在１﹒２４９５水平整固，

下方支持１﹒２４２０、１﹒２３５０，上方阻力１﹒２６４０、１﹒２６９０。《國泰君安財

富管理投資顧問 徐惠芳》



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