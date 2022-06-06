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即市新聞

06/06/2022 18:40

《師傅教路－黃瑋傑》東岳抓住市場機遇，加強項目建設擴大產能

　　《師傅教路》隨著國內新能源汽車行業需求增長，動力電池級ＰＶＤＦ成為氟硅行業中迅速
崛起的產品，東岳集團（００１８９）憑藉先進的技術、完善的產業鏈、龐大的生產規模，成為
下游新能源領域客戶的重要供應商，而該產品亦成為集團的重要增長動力。

＊去年完成項目建設逾百項，ＰＶＤＦ總產能將達２﹒５萬噸╱年＊

　　為抓住市場機遇，集團決定加大項目建設力度，擴大具有良好市場前景產品的產能。於
２０２１年，集團開展多個重要項目的建設，年內共完成各類型項目建設１０４項。其中２萬噸
ＰＴＦＥ項目一期工程已建設完成，ＰＴＦＥ產品產能擴增１萬噸╱年，總產能已達到５﹒５萬
噸╱年；５０００噸╱年ＦＥＰ項目建設亦已完成，ＦＥＰ總產能在原有基礎上增加一倍；東岳
有機硅３０萬噸╱年有機硅單體及２０萬噸╱年有機硅下游深加工項目已於去年底開始試生產，
投產後東岳有機硅產能將擴增一倍以上；配套原材料１０萬噸╱年一氯甲烷及１０萬噸╱年其他
甲烷氯化物項目已於去年下半年建設完成進入試生產階段；３萬噸╱年無水氟化氫項目、廢酸回
收利用項目、廢水循環綜合利用項目等也在按計劃進行；受市場關注度較高的新增１萬噸╱年
ＰＶＤＦ項目已在去年底獲得全部批核手續，並已開始進行建設。
　　２０２２年，集團新建１萬噸╱年ＰＶＤＦ項目預計將於１０月建成投產，該項目完成後，
再加２０２２年內通過技術改造將完成的擴產項目，集團ＰＶＤＦ總產能將達到２﹒５萬噸╱年
。根據集團規劃，到２０２５年ＰＶＤＦ總產能將達到５﹒５萬噸╱年，其原材料Ｒ１４２ｂ總
產能將達到１０萬噸╱年。新擴增的產能不僅將用於生產塗料級ＰＶＤＦ、水處理膜級ＰＶＤＦ
、太陽能背板膜級ＰＶＤＦ，其更多的側重點將在於新型動力電池級ＰＶＤＦ。此後，其餘原材
料、能源、節能環保等配套項目也將盡快建成投產。

＊加強對高性能材料研發，建議於１０﹒２元買入＊

　　另一方面，集團將進一步加大對高性能材料的研發力度，尤其是性能優異的氟硅材料。目前
，集團已制定針對高端材料下游應用領域進行全新的銷售戰略，已全面展開與下游重要客戶、領
軍企業進行深度合作，注重下游企業對材料的要求，發掘大量下游高端應用市場。建議買入價
１０﹒２元，目標１１﹒８元，止蝕位９﹒５元。《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上
述股票）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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