《陶冬天下－陶冬》油價衝高，白宮認錯

《陶冬天下》物價、增長、政策，我們很久沒有同時面臨三重焦慮了，上周發生了。強勁的

就業市場和飆升的油價，令Ｓ＆Ｐ５００在九個星期裏出現了第八次單周下跌，十年期國債收益

率重新接近３％的心理關口。德國及歐元區通脹數位大幅高過預期，令市場擔心ＥＣＢ大碼加息

，德國十年期國債利率暴升到１﹒２７％，這是２０１４年以來的高點。Ｅｕｒｏ Ｓｔｏｘｘ

５０也明顯下挫，大西洋兩岸同時上演股債雙殺，不過恐慌氣氛並不濃厚。



歐盟宣布對俄羅斯海運石油實施制裁，油價一度大漲。ＯＰＥＣ＋隨即宣布增加石油產量，

但是布蘭特原油價格僅回落了一天后，就因為國際能源署公布的數據顯示需求強勁和庫存低下，

油價再次推向１２０關口。歐洲爆出今年第一個月度零售負增長，但是通貨膨脹卻在失控狀態，

歐洲央行即將啟動加息程式。上周美元匯率略升，恐慌指數明顯回落，金價小漲。



歐盟２７國領袖在峰會上通過了第六輪對俄羅斯制裁計劃，宣布對海運俄羅斯石油實施禁運

，布蘭特原油價格聞訊跳升到每桶１２０美元。海運石油佔俄羅斯對歐石油出口總量的三分之二

。兩天后傳出ＯＰＥＣ＋決定將每天的產油額度，由之前計畫的４３萬桶，提高到６５萬桶。油

價一度大幅回落，但是受到庫存和需求的影響，布蘭特石油價格很快再次逼近１２０美元的關口

。中國五月ＰＭＩ仍在榮枯線下方，不過數值好過預期。歐元區的５月ＣＰＩ就刷新了歷史記錄

。



上周的歐盟峰會上，歐洲領袖宣布對俄羅斯石油實施禁運。這次禁運只包括俄羅斯的海運原

油，不包括經過輸油管的原油，也不包括天然氣。禁運「暫時不適用於」三個缺乏出海口，單一

依賴輸油管的內陸國家。不出意外，歐盟在聲明中強調了２７個成員國的一致立場，不過匈牙利

在最後一刻的反對，令整個計畫的細節仍沒有完成。



歐盟執委會表示，到今年底歐盟將禁運９０％的俄羅斯石油。俄羅斯石油佔歐盟石油進口中

的１７％，是唯一一個達到雙位元數字的原油供應國。如今石油處於緊平衡狀態，歐洲排擠了俄

羅斯石油，卻未必在短期可以找到足夠替代進口。其實無論原油還是天然氣，都需要特殊的運輸

裝備和港口設施，基建設施起碼需要３－５年的時間來興建。



另外歐盟光顧著制裁俄羅斯，好像沒有太注意到俄羅斯也可以制裁自己。歐盟所使用的天然

氣中半數來自俄羅斯，一旦俄羅斯切斷天然氣供應，上至工業生產，下至民生成本，都會受到巨

大的衝擊。俄烏衝突以來，歐元區的能源價格年漲幅一直維持在４０％左右，許多國家的煤氣價

格翻了２－３倍，化工基地因為天然氣原料短缺而停產。如今再推俄羅斯能源進口禁令，歐洲經

濟勢必雪上加霜。



ＯＰＥＣ的產能實際上已經接近極限，除了沙烏地阿拉伯，其它國家並沒有能力增加生產，

其實有幾個國家連現在的生產額度也無法用盡。沙特與美國因為記者謀殺事件關係一直冷淡，令

美國要求增產的呼聲得不到回應。在過去一個星期，美國的中東特使和能源特使對沙特展開了穿

梭外交，作出了一些大的承諾，而拜登更親自訪問沙特，安撫掌握實權但過去被美國冷對的王儲

，才令ＯＰＥＣ＋同意在七八月份提高產量。



美國已經徹底從疫情陰霾中走了出來，無論自駕開車還是飛行旅行都在強勁反彈中，旅行旺

季剛剛開始。紐約汽油批發價格在去年初是每加侖１﹒４美元，現在是４﹒１美元。俄羅斯的生

產額度是每天１０４４萬桶，４月份實際生產已經降到了９３０萬桶，沙特有１００萬桶的增產

能力，其他ＯＰＥＣ國家的產能已經到達極限。受到供應和需求兩頭的擠壓，今年石油價格易升

難跌，遑論油價還遭遇地緣政治和貨幣政策不確定性的衝擊。



美國５月份非農就業增加了３９０Ｋ份工作，超出了分析員預測的３５萬中位數。失業率稍

有反彈至３﹒６％，說明更多人進入市場尋找工作。時薪環比增長０﹒３％，同比５﹒２％，較

上期下降了一個百分點，但是依然處於極高水平，尤其是低端服務業。家庭調查也顯示出類似的

火爆就業市場。



這組就業數據料支援美國今年不會發生衰退的判斷，不過也給聯儲理由容忍暫時性的就業回

落。筆者維持聯儲在中期選舉前，每次ＦＯＭＣ會議加息５０點，選舉之後每次加息轉２５點的

預測。聯儲下一個政策調整的視窗期在１１月中期選舉之後，如何行事則取決於屆時的物價和經

濟形勢。



上周美國總統拜登會晤了聯儲主席鮑威爾，這是鮑威爾取得連任以來首次與拜登見面。拜登

在這次會見中最重要的主題，就是抗擊通脹，他說對付通脹就是必須「尊重聯儲，尊重聯儲的獨

立性，我過去做到了，以後也會繼續這麼做」。拜登這番談話，有貶低前任強勢干預聯儲的意思

，不過更重要的是表明白宮在未來會全力以赴地遏制物價，還有一個隱含意思就是萬一經濟陷入

衰退那是聯儲的責任。



美國經濟有趨緩的跡象，不過目前仍屬於回歸正常狀態。紐約聯儲發布的ＷＥＩ

（Ｗｅｅｋｌｙ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｉｎｄｅｘ），顯示了美國經濟正在脫離疫情後的報復性

反彈，可是整體而言增長動能仍遠高於歷史平均水平。然而，拜登的民意支持度，卻下降到了他

入主白宮後的最低水平。選民對拜登政府的主要不滿，是通貨膨脹，是飆升的汽油價格和食品價

格。拜登此時請聯儲主席來作客，主要是向選民作一個政治表態。同時拜登提及好過預期的財政

狀況，言外之意是他之前大力推進但被國會卡住的刺激措施，很多也不再需要了。



德國５月份ＣＰＩ同比漲幅７﹒９％，遠高出分析員的預測中位數，環比漲幅也沒有出現預

期中的回落。能源價格５月份上漲了３８％，食品漲了１１％。這些數字在德國引起了軒然大波

，夏季很有可能出現雙位數通貨膨脹。物價上漲，已經取代俄烏衝突和疫情，成為德國人最關注

的話題了，國債市場發生大拋售。



這個不僅發生在德國，也發生在其他歐洲國家。５月份歐元區通貨膨脹繼續飆升，同比增長

從７﹒８％繼續加速到８﹒１％，這是歐元１９９９年誕生以來從未見到過的。能源、食品、核

心商品和核心服務等主要的物價板塊一起上揚，能源價格更同比上漲了３９％。歐元區ＣＰＩ通

脹起碼要等到第三季度才會見頂，之後的回落也比較緩慢。



歐洲央行繼續把目前的通脹稱之為「過渡性通脹」，主要由能源、食品和供應鏈缺口造成。

這個說法和聯儲在半年前講的一模一樣，現在聯儲公開認錯了。歐洲沒有經歷美國那樣火爆的就

業市場，不過協定加薪也加速到２﹒８％。這個數字有一定的水分，因為德國和比利時的獎金發

放，但是估計仍然有２％左右的工資上漲，也會帶來進一步的物價壓力。



本周歐洲央行開會，筆者預料ＥＣＢ宣布６月底或７月初完全停止資產購買計畫，並暗示在

７月和９月會議上個加息２５點。重要看點是，ＥＣＢ的會後聲明中會不會刪除「漸進加息」的

字樣。如果刪除，可能意味著出現５０點加息或者每次例會都加息２５點。ＥＣＢ行長和首席經

濟學家都在引導２５點的加息預期，不過其他決策者就先後提起大碼加息的可能性。目前貨幣市

場的價格，隱含著ＥＣＢ年底前加息１１０基點。



歐洲的通貨膨脹不比美國低，但是復甦的底氣就遠遠弱過美國。這主要體現在收入增長預期

上，剛剛出爐的零售數據已經出現了負增長，而能源成本的上升將極為慘烈。這次再推對俄石油

禁運，下半年的汽油、煤氣價格肯定暴漲，同時天然氣供應不確定性大增，可能導致化工廠停產

、半停產。基礎化工原料、燃料、塗料、催化劑一旦停供，幾乎所有產業都會受到衝擊，筆者預

測歐洲經濟在下半年出現衰退。



本周有兩個重要看點。第一個是歐洲央行會議，預計這次會議上貨幣當局語境轉強硬，確認

在一個月內結束ＱＥ，再提短期內加息，市場猜測７月和９月各加息２５點，關注ＥＣＢ在此之

後會不會暫停加息。第二個是美國的五月ＣＰＩ，預測ＣＰＩ維持８﹒３％不變，扣除能源和食

品的核心ＣＰＩ就６﹒２％回落到５﹒８％。中國的信貸數據和日本的ＧＤＰ修訂也值得關注。

《陶冬》



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