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即市新聞

06/06/2022 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》清零唔封城．整息唔整水

　　《缸邊隨筆》上海於６月１日解封，全市當日凌晨就大慶祝，有人擔憂唔好咁歡喜，來個第
六波，你又封到死實實啦，慶祝衰退？
　
　　這是基於舊認識而來的擔憂，阿爺怎不知封城對中國經濟的禍害，但在任疫症擴散、死得人
多和封城捨經濟換人命之間，阿爺在２０２２年６月１日之前，只能清零便封城。但在２０２２
年６月１日之後就可能清零唔封城。我只能說可能，因為我只能估、只能盼。估、盼甚麼？
　
　　不要小看這些小屋，它是這樣用的：
　
　　有一個新的政策正在悄悄醞釀，生根發芽，這個新的政策就是常態化核酸檢測。武漢的居民
應該對這個政策不陌生，武漢已經試行快一個月了。杭州的居民也開始收到通知和文件，數天前
上海也公布了首批常態化核酸檢測採樣點。
　
　　甚麼是常態化核酸檢測？以武漢的政策為例，就是在全市大批量設立核酸檢測點，市民如果
４８小時不進行核酸檢測，其健康碼就會變色，無法進入公共場所。換句話說，如果市民想要進
入公共場所，比如地鐵、機場、商場、酒吧、餐廳等，就必須每４８小時進行一次核酸檢測。核
酸檢測後（不是結果出來後），健康碼就會恢復正常。這裏有一個原理是防控專家認為：
　
　　Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒會在感染２４小時後出現傳染性，如果每個人每兩天都做一次核酸檢測
，那頂一個感染者，在外的傳播時間就２４小時（還是在病毒載量很低的情況下傳播２４小時）
，傳播人群會非常有限，防控會非常容易。這意味著，所有Ｏｍｉｃｒｏｎ的感染者，都會在很
短的時間內被發現，且及時管控病毒，根本沒有辦法實現社會面大範圍傳播。這同時意味著，類
似於去年，前年上海進行的精準防控可以實現，如果發現了病例，只需要控制病人和密接，非常
小範圍封控，比如封一個奶茶店、封一層樓，然後對一定範圍的人，賦予新的核酸檢測要求，比
如從４８小時一次變為２４小時，其他所有人生活都不受影響，實現真正的精準防疫。我們可以
往下展望，這意味著甚麼？這意味著將沒有封控，餐飲旅遊行業不會再面臨三天打魚、兩天曬網
的窘境。第三產業將會快速恢復，政策也敢於大力支持接觸性服務行業發展。
　
　　精準防疫對於消費的刺激有多大？看看上海去年的數據就知道了。２０２１年的上海全年社
會零售總額增長２０﹒８％，其中住宿和餐飲業都增長了２２﹒７％，這意味著不需要擔憂跨省
出差、商旅的隔離，各地也不需要嚴格的對待外省外來人員，在酒店設置核酸檢測點，每天核酸
檢測就好。往深了想，這還意味？我們有了開放的基礎，目前回國需要１４＋７，未來回國隔離
可能會減少為７天，甚至３天，加上連續１４天的常態化核酸檢測。在冬奧會期間，我們對於國
外記者、運動員就採取了這樣的防疫方案。結果是，我們冬奧會沒有發生聚集性感染疫情，冬奧
會圓滿成功。看起來可能比較麻煩，每天需要被捅嗓子。但如果只是出門下樓順便捅一下，就能
換來疫情前的生活，就能換來經濟的復甦、消費的復甦，每天捅就捅了，總比封在家裏１４天、
一個月、兩個月要強。
　
　　這樣核酸檢測，對於政府財政支出的壓力，假設常態化檢測為２０混一，４８小時一次，一
個２０００萬人口的特大城市，一天的檢測量是５０萬，假設每次核酸價格為１０塊，政府大規
模採購更低，一天的財政支出是５００萬，一年為１８﹒２億。考慮一些轉運、人工費用，一年
支出預計在２５億左右。這２５億相比封控帶來的稅收等損失，就是毛毛雨，是非常划算的。以
政策推動來看，這種常態化核酸檢測政策，明顯已經從武漢、烏魯木齊的試點開始到推廣階段。
據了解目前深圳、上海、杭州都有逐步推出的動作。當然這樣的方式，也是不得已的過渡手段，
待到新冠病毒毒性更弱、特效藥效果更好、疫苗注射率更高後，也就可以擺脫每天捅嗓子的局面
了。但在目前，有一個能讓老百姓生活恢復、能讓消費恢復、服務業恢復，又能防止新冠的方式
已經非常不易了。
　
　　兩年多了，我們也真的快被這個疫情折騰瘋了，現在可能真的開始看到了一點點曙光、一點
點希望。我們可以從無法正常生活，到捅？嗓子正常生活，再到完全正常生活，一步步來，一步
步往前走。
　
　　假如上海真能清零唔封城，中國經濟、Ａ股、港股，怎不利好？
　
　　以前筆者有文美儲局「整息唔整水」，是講美儲局可以在「息」上大做文章。但要收水、縮
表，就會很因住。因為「加息」的結果是抽水，但如又加息又縮表，而且是大縮表，就是食砒霜
兼剖腹，美經濟易瓜得。亦因此，筆者一直謂，美經濟一有衰退迹象時，美儲局會又ＱＥ的。
　
　　這兩個星期市場會為美儲局官博斯蒂克講９月可暫停加息而歡呼，但又會為美儲局官布拉德
講今年應加息至３﹒５％而悲歎，唉！為甚麼要被這些官員的口水噴到暈？看數據不是一了百了

　
　　６月美儲局褐皮書Ｂｅｉｇｅ　Ｂｏｏｋ匯報全美美儲局區的經濟活動，報告中提到「升」
（Ｒｉｓｉｎｇ）的字，用了５５次，跟３月的次數多近倍，與４月的不相伯仲，這個升多是講
價升、失業率升，價升是通脹，失業率升是經濟下滑。最有趣的是「放緩」（Ｓｌｏｗ）的用詞
，在６月的褐皮書報告中用上６２次，是自２０２０年以來最多的用次，Ｓｌｏｗ多了，要減息
定加息，拗乜呢？
　
　　市場多談加息╱減息，但就少談縮表，因為自２０世紀以來美儲局只縮表７次，分別是
：１９２０╱２１年、１９２９╱３１年、１９４７╱５１年、１９５７╱６５年、１９７８╱
７９年、２０００╱０１年和２０１７╱１９年。
　
　　不過今次縮表對經濟的制約性可能會較之前縮表的影響小，因為今時寄泊在儲局的閒資，
ＲＲＰ，有１﹒７５萬億美元之多，如美儲局緩步縮，又按公布只縮約６７００億美元左右時，
美１０年債息可能只升２０基點左右。但如當時美經濟差過頭，閒資減少，例如ＲＲＰ只得
７０００╱８０００億以至３０００億美元時（２０２１年３月時水平），市場就會如受驚嚇的
小鳥，再有風吹草動，就飛了。
　
　　結論？到今年底，如中國可以清零不封城，美儲局又整息不整水時，世界就可開懷了。
《資深投資者　石鏡泉》
　
　　投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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