《缸邊隨筆－石鏡泉》清零唔封城．整息唔整水

《缸邊隨筆》上海於６月１日解封，全市當日凌晨就大慶祝，有人擔憂唔好咁歡喜，來個第

六波，你又封到死實實啦，慶祝衰退？



這是基於舊認識而來的擔憂，阿爺怎不知封城對中國經濟的禍害，但在任疫症擴散、死得人

多和封城捨經濟換人命之間，阿爺在２０２２年６月１日之前，只能清零便封城。但在２０２２

年６月１日之後就可能清零唔封城。我只能說可能，因為我只能估、只能盼。估、盼甚麼？



不要小看這些小屋，它是這樣用的：



有一個新的政策正在悄悄醞釀，生根發芽，這個新的政策就是常態化核酸檢測。武漢的居民

應該對這個政策不陌生，武漢已經試行快一個月了。杭州的居民也開始收到通知和文件，數天前

上海也公布了首批常態化核酸檢測採樣點。



甚麼是常態化核酸檢測？以武漢的政策為例，就是在全市大批量設立核酸檢測點，市民如果

４８小時不進行核酸檢測，其健康碼就會變色，無法進入公共場所。換句話說，如果市民想要進

入公共場所，比如地鐵、機場、商場、酒吧、餐廳等，就必須每４８小時進行一次核酸檢測。核

酸檢測後（不是結果出來後），健康碼就會恢復正常。這裏有一個原理是防控專家認為：



Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒會在感染２４小時後出現傳染性，如果每個人每兩天都做一次核酸檢測

，那頂一個感染者，在外的傳播時間就２４小時（還是在病毒載量很低的情況下傳播２４小時）

，傳播人群會非常有限，防控會非常容易。這意味著，所有Ｏｍｉｃｒｏｎ的感染者，都會在很

短的時間內被發現，且及時管控病毒，根本沒有辦法實現社會面大範圍傳播。這同時意味著，類

似於去年，前年上海進行的精準防控可以實現，如果發現了病例，只需要控制病人和密接，非常

小範圍封控，比如封一個奶茶店、封一層樓，然後對一定範圍的人，賦予新的核酸檢測要求，比

如從４８小時一次變為２４小時，其他所有人生活都不受影響，實現真正的精準防疫。我們可以

往下展望，這意味著甚麼？這意味著將沒有封控，餐飲旅遊行業不會再面臨三天打魚、兩天曬網

的窘境。第三產業將會快速恢復，政策也敢於大力支持接觸性服務行業發展。



精準防疫對於消費的刺激有多大？看看上海去年的數據就知道了。２０２１年的上海全年社

會零售總額增長２０﹒８％，其中住宿和餐飲業都增長了２２﹒７％，這意味著不需要擔憂跨省

出差、商旅的隔離，各地也不需要嚴格的對待外省外來人員，在酒店設置核酸檢測點，每天核酸

檢測就好。往深了想，這還意味？我們有了開放的基礎，目前回國需要１４＋７，未來回國隔離

可能會減少為７天，甚至３天，加上連續１４天的常態化核酸檢測。在冬奧會期間，我們對於國

外記者、運動員就採取了這樣的防疫方案。結果是，我們冬奧會沒有發生聚集性感染疫情，冬奧

會圓滿成功。看起來可能比較麻煩，每天需要被捅嗓子。但如果只是出門下樓順便捅一下，就能

換來疫情前的生活，就能換來經濟的復甦、消費的復甦，每天捅就捅了，總比封在家裏１４天、

一個月、兩個月要強。



這樣核酸檢測，對於政府財政支出的壓力，假設常態化檢測為２０混一，４８小時一次，一

個２０００萬人口的特大城市，一天的檢測量是５０萬，假設每次核酸價格為１０塊，政府大規

模採購更低，一天的財政支出是５００萬，一年為１８﹒２億。考慮一些轉運、人工費用，一年

支出預計在２５億左右。這２５億相比封控帶來的稅收等損失，就是毛毛雨，是非常划算的。以

政策推動來看，這種常態化核酸檢測政策，明顯已經從武漢、烏魯木齊的試點開始到推廣階段。

據了解目前深圳、上海、杭州都有逐步推出的動作。當然這樣的方式，也是不得已的過渡手段，

待到新冠病毒毒性更弱、特效藥效果更好、疫苗注射率更高後，也就可以擺脫每天捅嗓子的局面

了。但在目前，有一個能讓老百姓生活恢復、能讓消費恢復、服務業恢復，又能防止新冠的方式

已經非常不易了。



兩年多了，我們也真的快被這個疫情折騰瘋了，現在可能真的開始看到了一點點曙光、一點

點希望。我們可以從無法正常生活，到捅？嗓子正常生活，再到完全正常生活，一步步來，一步

步往前走。



假如上海真能清零唔封城，中國經濟、Ａ股、港股，怎不利好？



以前筆者有文美儲局「整息唔整水」，是講美儲局可以在「息」上大做文章。但要收水、縮

表，就會很因住。因為「加息」的結果是抽水，但如又加息又縮表，而且是大縮表，就是食砒霜

兼剖腹，美經濟易瓜得。亦因此，筆者一直謂，美經濟一有衰退迹象時，美儲局會又ＱＥ的。



這兩個星期市場會為美儲局官博斯蒂克講９月可暫停加息而歡呼，但又會為美儲局官布拉德

講今年應加息至３﹒５％而悲歎，唉！為甚麼要被這些官員的口水噴到暈？看數據不是一了百了

。



６月美儲局褐皮書Ｂｅｉｇｅ Ｂｏｏｋ匯報全美美儲局區的經濟活動，報告中提到「升」

（Ｒｉｓｉｎｇ）的字，用了５５次，跟３月的次數多近倍，與４月的不相伯仲，這個升多是講

價升、失業率升，價升是通脹，失業率升是經濟下滑。最有趣的是「放緩」（Ｓｌｏｗ）的用詞

，在６月的褐皮書報告中用上６２次，是自２０２０年以來最多的用次，Ｓｌｏｗ多了，要減息

定加息，拗乜呢？



市場多談加息╱減息，但就少談縮表，因為自２０世紀以來美儲局只縮表７次，分別是

：１９２０╱２１年、１９２９╱３１年、１９４７╱５１年、１９５７╱６５年、１９７８╱

７９年、２０００╱０１年和２０１７╱１９年。



不過今次縮表對經濟的制約性可能會較之前縮表的影響小，因為今時寄泊在儲局的閒資，

ＲＲＰ，有１﹒７５萬億美元之多，如美儲局緩步縮，又按公布只縮約６７００億美元左右時，

美１０年債息可能只升２０基點左右。但如當時美經濟差過頭，閒資減少，例如ＲＲＰ只得

７０００╱８０００億以至３０００億美元時（２０２１年３月時水平），市場就會如受驚嚇的

小鳥，再有風吹草動，就飛了。



結論？到今年底，如中國可以清零不封城，美儲局又整息不整水時，世界就可開懷了。

《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

