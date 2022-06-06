【新冠疫苗】鄭若驊接種第四劑科興疫苗，呼籲合資格人士適時打針

《經濟通通訊社６日專訊》律政司司長鄭若驊資深大律師今日在渣華道體育館社區疫苗接種

中心接種第四劑科興新冠疫苗。

鄭若驊表示，疫苗所提供的保護效能有可能隨時間而減少，她呼籲合資格人士適時接種第四

劑疫苗，至於尚未接種疫苗的市民應立即行動，建立免疫屏障對應付未來的疫情十分重要。

鄭若驊亦向接種中心的醫護和工作人員表達謝意，並鼓勵市民透過２０１９冠狀病毒病疫苗

接種計劃網頁預約接種服務。（ｃｌ）

