《經濟通通訊社６日專訊》律政司司長鄭若驊資深大律師今日在渣華道體育館社區疫苗接種
中心接種第四劑科興新冠疫苗。
鄭若驊表示，疫苗所提供的保護效能有可能隨時間而減少，她呼籲合資格人士適時接種第四
劑疫苗，至於尚未接種疫苗的市民應立即行動，建立免疫屏障對應付未來的疫情十分重要。
鄭若驊亦向接種中心的醫護和工作人員表達謝意，並鼓勵市民透過２０１９冠狀病毒病疫苗
接種計劃網頁預約接種服務。（ｃｌ）
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06/06/2022 11:58
【新冠疫苗】鄭若驊接種第四劑科興疫苗，呼籲合資格人士適時打針
《經濟通通訊社６日專訊》律政司司長鄭若驊資深大律師今日在渣華道體育館社區疫苗接種
中心接種第四劑科興新冠疫苗。
鄭若驊表示，疫苗所提供的保護效能有可能隨時間而減少，她呼籲合資格人士適時接種第四
劑疫苗，至於尚未接種疫苗的市民應立即行動，建立免疫屏障對應付未來的疫情十分重要。
鄭若驊亦向接種中心的醫護和工作人員表達謝意，並鼓勵市民透過２０１９冠狀病毒病疫苗
接種計劃網頁預約接種服務。（ｃｌ）
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