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06/06/2022 12:03

【新冠肺炎】澳門新增１宗輸入及１宗復陽個案，均為香港入境人士

　　《經濟通通訊社６日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天，兩名由香
港入境澳門人士，新冠病毒核酸檢測呈陽性，其中１例判定為輸入性新冠病毒無症狀感染者；另
１例則被列為復陽個案，不納入澳門統計。
　　一名由香港入境澳門的６９歲男性香港居民，於去年３月、４月和１２月共接種３劑滅活疫
苗，否認既往感染史。昨天（５日）香港乘坐下午４時開出的金巴來澳，持有採樣日後２４小時
內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時接受新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。
　　另外，一名由香港入境澳門的３９歲法國籍男性，為澳門居民的親屬，於去年２月、３月和
１２月共接種３劑ｍＲＮＡ疫苗。昨日由香港乘坐下午１時開出的金巴來澳，持有採樣日後２４
小時內新冠病毒核酸檢測陰性結果證明；入境時接受新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。他曾於
２０２２年１月確診。
　　應變協調中心表示，上述２人均已被送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離，其中１人否認既
往感染史，被判定為輸入性新冠病毒無症狀感染個案；另１例有感染史，被列為復陽個案，不納
入澳門統計；澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎８３例確診個案和１６１例無症狀感染者。
（ｃｌ）

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