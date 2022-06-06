【外圍經濟】瑞士央行將揚言需要採取行動應付通脹

《經濟通通訊社６日專訊》瑞士央行副行長Ｆｒｉｔｚ Ｚｕｒｂｒｕｅｇｇ表示，如果瑞

士的通脹持續加快上升，央行將需要採取行動。

他預期瑞士的通脹率最終會下降，因為通脹率很大部分的原因是高油價。他不擔心股票市場

的波動，因為相信銀行有應對沖擊的緩衝資本。（ｒｃ）

