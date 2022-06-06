【外圍經濟】對沖基金正做空基準美國國債

《經濟通通訊社６日專訊》一項持倉部位指標顯示，對沖基金正沽空基準美國國債。

根據商品期貨交易委員會的最新數據，槓桿基金的１０年期美國國債期貨淨倉位自２０２１

年１月以來首次變成負值。不過，分析相信，數據不一定清晰展示短線資金的押注情況，部分倉

位可能只是整體策略的一部分或是美國債券押注的對沖。（ｒｃ）

