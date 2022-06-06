【外圍經濟】對沖基金正做空基準美國國債

《經濟通通訊社６日專訊》一項持倉部位指標顯示，對沖基金正沽空基準美國國債。
根據商品期貨交易委員會的最新數據，槓桿基金的１０年期美國國債期貨淨倉位自２０２１
年１月以來首次變成負值。不過，分析相信，數據不一定清晰展示短線資金的押注情況，部分倉
位可能只是整體策略的一部分或是美國債券押注的對沖。（ｒｃ）
【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載
|開市Good Morning06/06/2022
溫傑：美團短期難返221元 科技股中長線首選騰訊
|大行報告06/06/2022
【大行炒D乜】美團績後獲大行唱好 邊間唱得最勁？
|財經熱話06/06/2022
【陶觀天下】油價動盪 白宮認錯
|財經熱話06/06/2022
【虛幣世界】SOL發生故障幣價急挫，比特幣仍企於三萬關
|財經熱話02/06/2022
《嚟緊炒Ｄ乜》百度AI技術優勢漸現 搶佔自動駕駛行業先機
|中國故事02/06/2022
《神州經脈》國務院調增8千億信貸支持基建 滬綜指四日累升2%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰