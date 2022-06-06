【外圍經濟】沙特財富基金收購約旦銀行６３００萬新發行股份

《經濟通通訊社６日專訊》沙特阿拉伯公共投資基金（ＰＩＦ）收購約旦資本銀行６３００

萬新發行股份，佔該銀行的２３﹒９７％股權，涉及款項１﹒８５億美元。本筆交易將使約旦資

本銀行的股東權益增至約８﹒４６億美元。

約旦資本銀行會使用所得款項為約旦、沙特阿拉伯及伊拉克的擴張戰略提供資金，並擴大其

投資部門。（ｒｃ）

