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06/06/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒１億人幣，買快手沽騰訊

　　《經濟通通訊社６日專訊》上周四（２日）恒指低開２３７點，報２１０５７點。最高跌
１７９點報２１１１５點，最低跌４１０點報２０８８４點。恒指收報２１０８２點，跌２１２
點或１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒１億元人民幣，減少１１﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是快手（０１０２４）、長城汽車（０２３３３）、海螺水泥（００９１４）；淨賣出最
多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）。
　　主板成交１０３６﹒０２億元減少１７﹒８％。其中港股通成交２０６﹒７億元，佔總成交
１９﹒９％。
　　快手升３﹒３６％報７９﹒９元，北水淨買入４﹒５億元；長城汽車升６﹒５％報
１５﹒０８元，北水淨買入３﹒２億元；海螺水泥跌８﹒６４％報３４﹒４５元，北水淨買入
２﹒２億元。
　　騰訊控股跌０﹒３９％報３５９元，北水淨賣出４﹒３億元；美團跌１﹒２６％報
１８０﹒２元，北水淨賣出３﹒４億元；建設銀行跌１﹒２％報５﹒７４元，北水淨賣出１﹒９
億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　（０１０２４）　　　　　　４﹒４５
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　　３﹒２２
　　海螺水泥　（００９１４）　　　　　　２﹒１８
　　藥明生物　（０２２６９）　　　　　　１﹒４６
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　　０﹒７５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　－４﹒３３
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－３﹒４５
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－１﹒９５
　　小米集團　　（０１８１０）　　　　　－１﹒０８
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　－０﹒５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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