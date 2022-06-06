《日入而息》傳內地查滴滴將結束，財政部在港發２３０億人幣國債

《今天重點》
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滴滴盤前飆六成，外電稱監管將結束對其網絡安全審查
財政部表示慶回歸下周三發首期人幣國債７５億，今年共發２３０億元
陳茂波稱樓市氣氛見改善，４至５月住宅月均成交回升；港經濟首季明顯惡化，料下半年經濟活
動恢復；本港有設立指標作市場預警，無意檢討港元與美元掛勾制度；決心將香港發展成更全面
且具深度的國際金融中心；移民潮對政府稅收影響微，本港銀行體系存款不減反增
任志剛稱除非爆發「金融核戰」，否則香港應維持聯繫匯率制度
煤氣（００００３）未有回應會否再派紅股，８月加價幅度溫和
據報ＧＯＧＯＸ已通過上市聆訊，籌最多１１﹒７億元
許正宇：證監會過去兩年打擊「唱高散貨」騙案，凍結逾百個帳戶涉１４億
本港５月ＰＭＩ升至５４﹒９，增長率創逾１１年新高
本港新增５４３宗確診，輸入個案８６宗；學校單日呈報２０４宗確診，涉１４７間學校；ＬＩ
ＮＱ及Ｓｈｕｆｆｌｅ酒吧再多３１人染疫
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《即日市況》
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恒指全日高收５７１點報２１６５３，科指高收２０４點報４６０１
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《深滬股市》
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滬指收升１﹒２８％，資金撐市成交破萬億逾兩個月多
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《美元匯價》
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英鎊若失守１﹒２４５０，將試１﹒２３
歐元最新報１﹒０７４１╱４５，日圓最新報１３０﹒７１╱７４
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《公司資訊》
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據報ＧＯＧＯＸ已通過上市聆訊，籌最多１１﹒７億元
煤氣（００００３）未有回應會否再派紅股，８月加價幅度溫和
九倉（００００４）５月商場人流按年升５％，回到第五波前水平
中國鵬飛（０３３４８）斥１億元人民幣認購中行保本理財產品
中國碳中和（０１３７２）聯合研創《中國碳中和發展報告》出版
中國移動（００９４１）楊傑稱力爭年底前累計開通５Ｇ基站超過１１０萬個
中銀香港（２３８８）擔任中國石油國際事業（香港）綠色金融顧問
中電（００００２）與ＥＳＲ簽署合作備忘錄，發展可持續數據中心及物流項目
信和（０００８１）旗下３大商場端午節假期人流及營業額分別升１０％及１５％
傳兩家中資投行計劃今年在港裁員３０％，料涉逾百人
匯豐恒生服務故障，方保僑稱服務暫停一至兩小時可以接受
新世界（０００１７）長沙灣甲廈最高三層以近１２億售予南洋商業銀行；富時羅素「轉軚」，
決定不將新世界剔出旗下地產指數
藥明生物（０２２６９）無錫生物制劑五廠投產，提供穩定的制劑灌裝服務
螞蟻集團旗下星熠數字銀行於新加坡啟動試運營
莊士中國（００２９８）出售雅居樂票據，錄收益淨額２０３０萬元
爪哇控股（００２５１）附屬購渣甸山龍風臺，涉６﹒２７億元
新威國際（０００５８）附屬售ＢＩＴ Ｍｉｎｉｎｇ約４﹒６萬股股份
ＢＥＮＧ ＳＯＯＮ ＭＡＣＨ（０１９８７）已恢復最低公眾持股量
ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）擬成立全資附屬公司探索大灣區機會
威勝控股（０３３９３）附屬國家電網招標奪智能電表合約，涉４﹒３億元人民幣
港交所（００３８８）史美倫再獲委任為主席，直至２０２４年股東周年大會完結
金地商置（００５３５）５月合約銷售總額跌６３﹒８％至２８﹒６５億元人民幣
陽光房地產基金（００４３５）與中銀香港（０２３８８）落實新增８億元可持續發展表現掛勾
貸款
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《國企紅籌》
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鷹瞳科技（０２２５１）被納入富時羅素指數，下周五收市後生效
中車（０１７６６）２至５月簽訂２２９﹒４億元人民幣合同
復宏漢霖（０２６９６）治療實體瘤藥品１期臨床研究完成首例給藥
深圳控股（００６０４）４月合同銷售額按年跌４４％
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《神州民企》
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聯眾（０６８９９）申請下午復牌，延遲刊發去年經審核年度業績
基石（０２６１６）舒格利單抗獲批准治療３期非小細胞肺癌患者
順豐房託（０２１９１）以５﹒４億元人民幣向母公司收購長沙物流物業
科濟藥業（０２１７１）美國腫瘤年會公布胃癌藥試驗結果
合景泰富（０１８１３）５月預售額按年跌６４％至４１﹒２億元人民幣
中原建業（０９９８２）首５個月合約銷售按年跌２０﹒１％
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《中國要聞》
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廣州落戶門檻降低，大專學歷可落戶花都、從化、增城區
王毅今赴哈薩克出席「中國＋中亞五國」外長會晤
長三角鐵路端午日均發送旅客不足百萬，同比顯著下降
對科技業監管放鬆？科技部部長：把激勵放更重要位置
百度地圖表示上海美食購物類商戶復工率均超７０％
外媒指中國領導層擬雙軌並行，堅持清零及修復經濟
第２５屆上海國際電影節延至明年舉辦
傳投資者准入門檻降，科創５０指數現漲超４％
信証料年中或年底有１－２次降準，降ＬＰＲ仍是選項
上交所強化債券審核程序規範
５月財新服務業ＰＭＩ回升至４１﹒４，仍遠低預期
上交所修訂特定品種債券指引，助力低碳轉型及抗疫
北京發布４５項措施，大力促汽車等大宗消費
人行續百億逆回購利率持平，淨回籠１００億元
傳上海科創板投資降門檻至１０萬，監管人士稱未收消息
亞馬遜Ｋｉｎｄｌｅ退出中國，據報與數據隱私法有關
華夏幸福未償債超５３６億，已簽債務重組累計逾千億
工行雲南分行原行長蔣玉林被查，任中植科技行政總裁
官媒表示中小銀行合併重組不可「拉郎配」，勿引發風險
上交所修訂科技創新咨詢委員會工作規則
北京表示端午假期公園納客２０１萬人次，同比降３５％
支付清算協會倡議表示協助發放消費券，推廣數字人民幣
財政部表示慶回歸下周三發首期人幣國債７５億，今年共發２３０億元
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒３２％，報１６６０５﹒９６點
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《其他消息》
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楊潤雄稱不評論政府組班，學校要確保無危害國安書本
李家超稱只有社會安定平穩，才可推動經濟長足發展
黎智英等涉欺詐案，法官裁定表證成立
勞工處製作電視節目慶祝香港回歸２５周年
證監會表示過去兩年打擊「唱高散貨」騙案，凍結逾百個帳戶涉１４億
任志剛稱除非爆發「金融核戰」，否則香港應維持聯繫匯率制度
本港５月ＰＭＩ升至５４﹒９，增長率創逾１１年新高
強積金５月上升０﹒３２％，中港股票表現最佳
中原十大屋苑周末成交增至１６宗，三日假期共２１宗
陳茂波稱樓市氣氛見改善，４至５月住宅月均成交回升；港經濟首季明顯惡化，料下半年經濟活
動恢復；本港有設立指標作市場預警，無意檢討港元與美元掛勾制度；決心將香港發展成更全面
且具深度的國際金融中心；移民潮對政府稅收影響微，本港銀行體系存款不減反增
深股通額度全日用８１億元，外資連續六日淨流入；滬股通額度全日用６６億元，外資大幅流入
１１２億元
畢馬威表示期望隨著市況改善，更多ＳＰＡＣ來港上市
稻苗學會徐汶緯稱煤氣加價增餐飲業經營壓力
傳前大律師公會主席林定國接任律政司長
ＡＷＳ與香港科技園公司達成策略合作
林鄭稱本屆政府投資逾１５００億於創科發展，本港創科能力獲認同
行政長官核准史美倫再度出任港交所主席，即時生效
香港歐萊雅與屈臣氏攜手擴展全港回收計劃
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《俄烏開戰》
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美國如向烏克蘭提供遠程導彈，普京警告會打擊新目標
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《大國博弈》
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巡邏機近距離被解放軍攔截，澳洲總理表示已聯繫中國
據報美國兩年內不再對太陽能產品徵收新關稅
解放軍被指騷擾加國軍機作業，中國稱加方有挑釁行為
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《新冠肺炎》
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本港新增５４３宗確診，輸入個案８６宗
學校單日呈報２０４宗確診，涉１４７間學校
ＬＩＮＱ及Ｓｈｕｆｆｌｅ酒吧再多３１人染疫
何栢良稱確診數字呈上升趨勢，惟毋須過分擔心
全國昨增本土確診降至８６宗，北京重開堂食服務
北京新增５例確診，重開堂食服務；北京三天無新增社會面病例，防控形勢向好；北京樸石醫學
核酸檢測實驗室７人被批捕
上海再新增３例社會面確診病例，三地升為中風險地區；上海昨日新增新冠陽性感染者８例，增
中風險地區三個
台灣新增近５﹒３萬宗本土確診，多１５１人死亡
曾祈殷稱九龍城存隱性傳播，但毋須所有酒吧收緊防疫
東亞香港仔分行暫停服務，因一名員工初步確診
澳門新增１宗輸入及１宗復陽個案，均為香港入境人士
衛健委加強核酸檢測全鏈條監管，涉嫌違法犯罪必追究
賀一誠冀暑假澳門實施「７＋７」隔離措施
疫苗到戶接種服務熱線下周一起運作，逾２萬人登記
鄭若驊接種第四劑科興疫苗，呼籲合資格人士適時打針
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