《日出而作》美債持續被拋售，美股輕微高收

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
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紐約道瓊斯 ３２９１５﹒７８ 升 １６﹒０８ ０﹒０５
標普５００ ４１２１﹒４３ 升 １２﹒８９ ０﹒３１
納斯達克 １２０６１﹒３７ 升 ４８﹒６４ ０﹒４１
倫敦富時１００ ７６０８﹒２２ 升 ７５﹒２７ ０﹒９９
法蘭克福ＤＡＸ １４６５３﹒８１ 升 １９３﹒７２ １﹒３４
巴黎ＣＡＣ ４０ ６５４８﹒７８ 升 ６３﹒４８ ０﹒９８
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﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３２﹒２１３０，歐元兌美元
１﹒０６８６
《公司業績》
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ＷＭＣＨ（０８２０８）全年虧損擴至１０７７萬坡元，不派末期息
南戈壁（０１８７８）第一季盈轉虧１０７７萬美元
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《公司資訊》
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匯控（００００５）昨日港英共斥１﹒６億元回購近３０８萬股
南海控股（００６８０）部分到期財務未履行，資產被凍結
高銀金融（００５３０）主席潘蘇通辭任，副主席石禮謙調任主席
宏光半導體（０６９０８）兩股東最多８０００萬股，自願兩年不出售
京基金融（０１４６８）３００萬美元購智能數碼銷售平台商６０％
協合新能源（００１８２）５月權益發電量同比升２８％
梧桐（００６１３）附屬梧桐證券獲中譽（００９８５）５０００萬入股
中國上城（０２３３０）獨立非執董和公司秘書辭任，昨起生效
金山科技工業（０００４０）附屬金山電化３３４萬港元售新盛力股份
浙商銀行（０２０１６）確認ＡＨ股按１０股供３股配售近６４億股
萬隆控股（０００３０）發新股完成，恢復２５％最低公眾持股量
嘉和生物（０６９９８）治療肺癌產品獲准臨床試驗
固生堂（０２２７３）北京昆侖醫院開業
中華煤氣（００００３）委馮孝忠任非執行董事，１４日起生效
瑞聲科技（０２０１８）擬分拆誠瑞光學，上交所受理上市申請
時富金融（００５１０）售比亞迪（０１２１１）股份，帳蝕２９０萬元
合生創展（００７５４）５個月銷售額１３５億人幣，同比降２６％
雅各臣（０２６３３）借健倍苗苗（０２１６１）最高６０００萬元
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《國企紅籌》
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兗澳（０３６６８）獨立委員會就兗礦（０１１７１）增持條款不合少數股東最佳利益
鮮馳達（０１１７５）１月股東會董事變動結果，獲法院證有效
中國建材（０３３２３）擬發債籌最多２０億人幣還債
滬杭甬（００５７６）旗下浙證申請做科創板股票做市交易
寧滬高速（００１７７）發超短融券，籌４億人幣
廣南（集團）（０１２０３）１億元全擁馬口鐵產銷商
上海醫藥（０２６０７）阿哌沙班片獲准生產
四川成渝（００１０７）控股股東累購Ｈ股，股權升１％
第一拖拉機（０００３８）財務總監蘇曄辭任
君實生物（０１８７７）治肺癌產品獲准實體瘤臨床試驗
復星醫藥（０２１９６）最多２﹒２億坡元購星腫瘤醫療中心６０％
廣汽集團（０２２３８）５月銷量１８﹒３萬輛升４％
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《神州民企》
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樂享集團（０６９８８）折讓１２﹒８％配股，籌約６億元拓海外電商
中國高精密（００５９１）核數師辭任，不影響年度審核
綠葉製藥（０２１８６）治療肺癌產品Ｉ期臨研顯積極療效潛力
鳳凰衛視（０２００８）附屬鳳凰新媒體重新符合美國續上市要求
一元宇宙（０１６１６）核數師畢馬威辭任，未獲所需資料無法審計
融創中國（０１９１８）５月銷售額１２９億人幣，同比跌８２％
中教（００８３９）總體招生學額２﹒５萬名，同比增七成
德信中國（０２０１９）５月銷售額２６﹒４億人幣，同比跌６６％
雅居樂（０３３８３）５月預售額６１億人民幣，同比跌３９％
綠城中國（０３９００）５月銷售１１９億人幣跌４０％
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《中國要聞》
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深圳發布培育發展半導體行動、壯大新興產業等計劃
上海召開會議要求做到疫情防控和經濟社會發展兩手抓
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《中概股速遞》
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特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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《匯市走勢》
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日本堅持寬鬆政策，日圓再跌至２０年低位，美元微升
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《國際要聞》
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英國首相約翰遜在不信任投票獲勝，強調不會提前大選
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《恒大困局》
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中國鐵建（０１１
８６）擬２６﹒６
億轉讓恒大深圳子
公司４９％股權
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《新冠肺炎》
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上海昨增新冠陽性
感染者１０例，三
地升為中風險
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《樓市鬆綁》
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廣州更新限購規定
，外地人購房允許
斷繳或補繳社保
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《虛幣世界》
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加密貨幣情緒改善
，其他山寨幣榮辱
互見
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《香港政情》
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警方明推「反恐舉
報熱線」，設舉報
賞金
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《其他消息》
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主要加密貨幣行情
日清食品（０１４
７５）今年沒有再
加價計劃，整體銷
售目標按年增一成
港交所（００３８
８）ＬＭＥ撤鎳交
易遭ＪａｎｅＳｔ
ｒｅｅｔ索償１５
３４萬美元
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