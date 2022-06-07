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即市新聞

07/06/2022 07:46

《日出而作》美債持續被拋售，美股輕微高收

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３２９１５﹒７８　升　　１６﹒０８　０﹒０５
　　標普５００　　　　　４１２１﹒４３　升　　１２﹒８９　０﹒３１
　　納斯達克　　　　　１２０６１﹒３７　升　　４８﹒６４　０﹒４１
　　倫敦富時１００　　　７６０８﹒２２　升　　７５﹒２７　０﹒９９
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１４６５３﹒８１　升　１９３﹒７２　１﹒３４
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６５４８﹒７８　升　　６３﹒４８　０﹒９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：１５ａｍ美元兌日圓１３２﹒２１３０，歐元兌美元
１﹒０６８６
　
　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＷＭＣＨ（０８２０８）全年虧損擴至１０７７萬坡元，不派末期息
　　南戈壁（０１８７８）第一季盈轉虧１０７７萬美元　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）昨日港英共斥１﹒６億元回購近３０８萬股　　　　
　　南海控股（００６８０）部分到期財務未履行，資產被凍結　　　　　　
　　高銀金融（００５３０）主席潘蘇通辭任，副主席石禮謙調任主席　　　
　　宏光半導體（０６９０８）兩股東最多８０００萬股，自願兩年不出售　
　　京基金融（０１４６８）３００萬美元購智能數碼銷售平台商６０％　　
　　協合新能源（００１８２）５月權益發電量同比升２８％　　　　　　　
　　梧桐（００６１３）附屬梧桐證券獲中譽（００９８５）５０００萬入股
　　中國上城（０２３３０）獨立非執董和公司秘書辭任，昨起生效　　　　
　　金山科技工業（０００４０）附屬金山電化３３４萬港元售新盛力股份　
　　浙商銀行（０２０１６）確認ＡＨ股按１０股供３股配售近６４億股　　
　　萬隆控股（０００３０）發新股完成，恢復２５％最低公眾持股量　　　
　　嘉和生物（０６９９８）治療肺癌產品獲准臨床試驗　　　　　　　　　
　　固生堂（０２２７３）北京昆侖醫院開業　　　　　　　　　　　　　　
　　中華煤氣（００００３）委馮孝忠任非執行董事，１４日起生效　　　　
　　瑞聲科技（０２０１８）擬分拆誠瑞光學，上交所受理上市申請　　　　
　　時富金融（００５１０）售比亞迪（０１２１１）股份，帳蝕２９０萬元
　　合生創展（００７５４）５個月銷售額１３５億人幣，同比降２６％　　
　　雅各臣（０２６３３）借健倍苗苗（０２１６１）最高６０００萬元　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　兗澳（０３６６８）獨立委員會就兗礦（０１１７１）增持條款不合少數股東最佳利益
　　鮮馳達（０１１７５）１月股東會董事變動結果，獲法院證有效　　　　　　　　　　
　　中國建材（０３３２３）擬發債籌最多２０億人幣還債　　　　　　　　　　　　　　
　　滬杭甬（００５７６）旗下浙證申請做科創板股票做市交易　　　　　　　　　　　　
　　寧滬高速（００１７７）發超短融券，籌４億人幣　　　　　　　　　　　　　　　　
　　廣南（集團）（０１２０３）１億元全擁馬口鐵產銷商　　　　　　　　　　　　　　
　　上海醫藥（０２６０７）阿哌沙班片獲准生產　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　四川成渝（００１０７）控股股東累購Ｈ股，股權升１％　　　　　　　　　　　　　
　　第一拖拉機（０００３８）財務總監蘇曄辭任　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　君實生物（０１８７７）治肺癌產品獲准實體瘤臨床試驗　　　　　　　　　　　　　
　　復星醫藥（０２１９６）最多２﹒２億坡元購星腫瘤醫療中心６０％　　　　　　　　
　　廣汽集團（０２２３８）５月銷量１８﹒３萬輛升４％　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　樂享集團（０６９８８）折讓１２﹒８％配股，籌約６億元拓海外電商
　　中國高精密（００５９１）核數師辭任，不影響年度審核　　　　　　
　　綠葉製藥（０２１８６）治療肺癌產品Ｉ期臨研顯積極療效潛力　　　
　　鳳凰衛視（０２００８）附屬鳳凰新媒體重新符合美國續上市要求　　
　　一元宇宙（０１６１６）核數師畢馬威辭任，未獲所需資料無法審計　
　　融創中國（０１９１８）５月銷售額１２９億人幣，同比跌８２％　　
　　中教（００８３９）總體招生學額２﹒５萬名，同比增七成　　　　　
　　德信中國（０２０１９）５月銷售額２６﹒４億人幣，同比跌６６％　
　　雅居樂（０３３８３）５月預售額６１億人民幣，同比跌３９％　　　
　　綠城中國（０３９００）５月銷售１１９億人幣跌４０％　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　深圳發布培育發展半導體行動、壯大新興產業等計劃　
　　上海召開會議要求做到疫情防控和經濟社會發展兩手抓
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　　　　　　　《中概股速遞》　
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　　特選中概股於美國上市╱預託證券收市價
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　　　　　　　　　　　《匯市走勢》　
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　　日本堅持寬鬆政策，日圓再跌至２０年低位，美元微升
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　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　英國首相約翰遜在不信任投票獲勝，強調不會提前大選
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　　　　　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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　　中國鐵建（０１１
　　８６）擬２６﹒６
　　億轉讓恒大深圳子
　　公司４９％股權　
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海昨增新冠陽性
　　感染者１０例，三
　　地升為中風險　　
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　　　　　　　　　　　　　　《樓市鬆綁》　
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　　廣州更新限購規定
　　，外地人購房允許
　　斷繳或補繳社保　
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　　　　　　　　　　　　　　《虛幣世界》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　加密貨幣情緒改善
　　，其他山寨幣榮辱
　　互見　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《香港政情》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　警方明推「反恐舉
　　報熱線」，設舉報
　　賞金　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　主要加密貨幣行情
　　日清食品（０１４
　　７５）今年沒有再
　　加價計劃，整體銷
　　售目標按年增一成
　　港交所（００３８
　　８）ＬＭＥ撤鎳交
　　易遭ＪａｎｅＳｔ
　　ｒｅｅｔ索償１５
　　３４萬美元　　　
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