  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/06/2022 07:50

《油金掠影》ＯＰＥＣ＋擴產難補俄油缺口，油價轉跌，金價偏軟

　　《經濟通通訊社７日專訊》紐約期油維持在接近每桶１２０美元水平徘徊，上周石油輸出國
組織及其盟國（ＯＰＥＣ＋）決定將７、８月日產量增加６４﹒８萬桶，惟未能抑制原油價格上
漲，因擴產規模被廣泛認為不足以彌補未來幾個月俄羅斯產量缺口。
　　紐約期油跌０﹒３７美元或０﹒３％，收報每桶１１８﹒５０美元，盤中高見１２１美元；
布蘭特期油跌０﹒２１美元或０﹒２％，收報每桶１１９﹒５１美元。
　　另外，汽油期貨由上周五（３日）創下的紀錄新高後回落，隔晚跌１﹒４％，收近每加侖
４﹒１９３美元；天然氣價格大升９﹒４％，收報每百萬英熱（Ｂｔｕ）９﹒３２２０美元。
　
＊紐約期金低收０﹒３％＊
　
　　美元及美債齊揚，市場亦靜待美國本周公布的消費者物價指數（ＣＰＩ），會否令聯儲局未
來更進取的加息，金價延續上周五跌勢。紐約期金跌０﹒３％，報每盎司１８４３﹒７美元。
　　美國１０年期國債孳息率一度升至３﹒０４４厘，是３周來首度重返３厘以上水平；美匯指
數就升０﹒３％。有分析指，美匯指數強弱勢將影響金價走勢，並估計本周金價挑戰每盎司
１９００美元會是重大考驗。
　　其他貴金屬方面，白銀期貨跌０﹒８％，報每盎司２２﹒０９美元；白金升１﹒３％，報盎
司１０３０美元，過去四周以來上升逾８％；鈀金期貨升０﹒５％，報每盎司１９９６﹒１美元
。（ｅｒ）

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話07/06/2022
【虛幣世界】加密貨幣情緒改善，其他山寨幣榮辱互見
人氣文章財經熱話06/06/2022
比亞迪5月銷量佳股價創半年高　理想將發布新車飆逾一成
人氣文章中國故事06/06/2022
《神州經脈》財新服務業PMI遜　科技業似見曙光　滬指企三千二
人氣文章專訪06/06/2022
【專訪】陶冬：耶倫認錯罕見　美經濟前景存疑（有片）
人氣文章財經熱話06/06/2022
【光伏股起動】新特能源突破20元　連敬涵料仲有兩成潛在升幅！
人氣文章財經熱話06/06/2022
美團季績勝預期大行紛升目標價　股價飆逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金