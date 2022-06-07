《油金掠影》ＯＰＥＣ＋擴產難補俄油缺口，油價轉跌，金價偏軟

《經濟通通訊社７日專訊》紐約期油維持在接近每桶１２０美元水平徘徊，上周石油輸出國

組織及其盟國（ＯＰＥＣ＋）決定將７、８月日產量增加６４﹒８萬桶，惟未能抑制原油價格上

漲，因擴產規模被廣泛認為不足以彌補未來幾個月俄羅斯產量缺口。

紐約期油跌０﹒３７美元或０﹒３％，收報每桶１１８﹒５０美元，盤中高見１２１美元；

布蘭特期油跌０﹒２１美元或０﹒２％，收報每桶１１９﹒５１美元。

另外，汽油期貨由上周五（３日）創下的紀錄新高後回落，隔晚跌１﹒４％，收近每加侖

４﹒１９３美元；天然氣價格大升９﹒４％，收報每百萬英熱（Ｂｔｕ）９﹒３２２０美元。



＊紐約期金低收０﹒３％＊



美元及美債齊揚，市場亦靜待美國本周公布的消費者物價指數（ＣＰＩ），會否令聯儲局未

來更進取的加息，金價延續上周五跌勢。紐約期金跌０﹒３％，報每盎司１８４３﹒７美元。

美國１０年期國債孳息率一度升至３﹒０４４厘，是３周來首度重返３厘以上水平；美匯指

數就升０﹒３％。有分析指，美匯指數強弱勢將影響金價走勢，並估計本周金價挑戰每盎司

１９００美元會是重大考驗。

其他貴金屬方面，白銀期貨跌０﹒８％，報每盎司２２﹒０９美元；白金升１﹒３％，報盎

司１０３０美元，過去四周以來上升逾８％；鈀金期貨升０﹒５％，報每盎司１９９６﹒１美元

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